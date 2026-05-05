Sharon Segura reapareció con vestido de infarto y así le tiró a quienes la juzgaron

Sharon Segura se convirtió en tendencia tras asistir a la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 con un vestuario que generó críticas.

La creadora de contenido y empresaria eligió un conjunto negro acompañado de una tela con puntos blancos como complemento, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo enterneció a sus seguidores al exponer su relación con su pequeño hijo

Mientras algunos usuarios consideraron que su estilo era acorde con la temática del evento, otros no tardaron en cuestionar su elección. Ante esto, Segura respondió a ciertos mensajes, defendiendo su forma de vestir y su autenticidad.

Sharon Segura no se dejó y así respondió. (Instagram/Instagram)

Su respuesta en redes sociales

Recientemente, la influencer reapareció con un nuevo video que rápidamente captó la atención. En el clip, luce un vestido plateado brillante, con el cabello recogido y aretes en forma de flores, proyectando una imagen elegante y segura para asistir a una boda.

LEA MÁS: A un año de casada, Cristina Alfaro recordó la etapa más dura tras hacer pública su relación con Austin Berry

“Un día más vistiéndome para mí y no para los demás”.

El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a las críticas recibidas anteriormente, reforzando su postura sobre la libertad de expresión a través de la moda.

Reacciones divididas

El nuevo contenido también generó diversas reacciones. Algunos internautas cuestionaron si realmente las críticas le afectaron: “O sea, ¿sí le afectaron los comentarios del video anterior? No entendí”, “Así se hubiera visto mejor que como andaba en la película”.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron positivos, destacando su belleza, seguridad y autenticidad.