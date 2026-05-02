Farándula

Sharon Segura fue fuertemente criticada por vestuario en evento de moda

Sharon Segura fue una de las invitadas a la premiere de la película El Diablo Viste a la Moda 2

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La empresaria y creadora de contenido Sharon Segura se convirtió en tendencia luego de asistir a la premiere de la película El Diablo Viste a la Moda 2 con un vestuario que generó opiniones divididas.

La influencer compartió en sus redes sociales un video mostrando su elección: un conjunto completamente negro, acompañado de una tela con puntos blancos que utilizó como complemento.

LEA MÁS: Bismarck Méndez presume cómo está quedando su casa en la playa

Inspiración con sello familiar

Según explicó, la idea del atuendo surgió gracias a su madre.

“En realidad, la autora intelectual de este outfit fue mi mamá, que ahorita no se ve muy fashionista, pero es la más fashionista del mundo”, indicó.

Sharon Segura
Sharon Segura fue una de las invitadas al evento de la famosa película. (Instagram/Instagram)

Segura también comentó que no encontraba qué usar y que fue su madre quien la ayudó a lograr la combinación final.

LEA MÁS: Periodista de Teletica halla consuelo en su bebé recién nacido tras muerte de su papá

Reacciones divididas en redes

Aunque muchos consideraron que el estilo era acorde con la temática del evento, otros usuarios no tardaron en emitir críticas.

Sharon Segura
Este fue el atuendo que lució Sharon Segura. (TikTok/TikTok)

“¿Qué es eso", “Pero no eran Los 101 dálmatas”, “Esto es para el 31 de octubre”, “Terrible”, “Muy cargado” fueron parte de los comentarios negativos.

Una noche para recordar

Más allá de la controversia, Segura compartió momentos de la experiencia, destacando lo bien que la pasó durante el evento que marcó el regreso de la reconocida historia cinematográfica tras dos décadas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sharon SeguraEl diablo viste a la moda 2Premiere
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.