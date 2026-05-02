Sharon Segura fue fuertemente criticada por vestuario en evento de moda

La empresaria y creadora de contenido Sharon Segura se convirtió en tendencia luego de asistir a la premiere de la película El Diablo Viste a la Moda 2 con un vestuario que generó opiniones divididas.

La influencer compartió en sus redes sociales un video mostrando su elección: un conjunto completamente negro, acompañado de una tela con puntos blancos que utilizó como complemento.

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Inspiración con sello familiar

Según explicó, la idea del atuendo surgió gracias a su madre.

“En realidad, la autora intelectual de este outfit fue mi mamá, que ahorita no se ve muy fashionista, pero es la más fashionista del mundo”, indicó.

Sharon Segura fue una de las invitadas al evento de la famosa película. (Instagram/Instagram)

Segura también comentó que no encontraba qué usar y que fue su madre quien la ayudó a lograr la combinación final.

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Reacciones divididas en redes

Aunque muchos consideraron que el estilo era acorde con la temática del evento, otros usuarios no tardaron en emitir críticas.

Este fue el atuendo que lució Sharon Segura. (TikTok/TikTok)

“¿Qué es eso", “Pero no eran Los 101 dálmatas”, “Esto es para el 31 de octubre”, “Terrible”, “Muy cargado” fueron parte de los comentarios negativos.

Una noche para recordar

Más allá de la controversia, Segura compartió momentos de la experiencia, destacando lo bien que la pasó durante el evento que marcó el regreso de la reconocida historia cinematográfica tras dos décadas.