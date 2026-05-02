Periodista de Teletica halla consuelo en su bebé recién nacido tras muerte de su papá

El periodista de Teletica Deportes Miguel Calderón atraviesa una etapa de emociones intensas, en la que el dolor por la muerte de su papá se mezcla con la alegría de haberse convertido en papá primerizo.

El comunicador compartió este viernes una imagen que conmovió a sus seguidores y que refleja cómo intenta sanar su corazón.

Miguel Calderón y Lucía Rojas se convirtieron en papás el pasado 12 de abril. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

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Una pérdida que marcó su vida

Calderón vivió uno de los momentos más duros el pasado 8 de noviembre, cuando tuvo que despedir a su padre, apenas meses antes del nacimiento de su hijo.

Ese golpe llegó en medio de una etapa que también estaba llena de ilusión junto a su esposa, Lucía Rojas, con quien esperaba con ansias la llegada de su primer bebé.

La llegada de su hijo, un nuevo motivo para seguir

El pasado 12 de abril, Miguel cumplió uno de sus mayores sueños: convertirse en papá.

Desde entonces, su hijo se ha convertido en su mayor fortaleza para enfrentar el duelo.

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Con una fotografía en blanco y negro, tomada desde la cama y con su bebé a su lado, el periodista dejó ver un momento íntimo que dice más que mil palabras.

Miguel Calderón compartió este tierno mensaje. (Instagram/Instagram)

Un mensaje que tocó corazones

“El amor de papi sigue vivo, solo se transformó”, escribió Miguel junto a la emotiva imagen.

En la fotografía se observa al bebito —que está próximo a cumplir su primer mes— mirando fijamente a su papá, mientras Calderón está a su lado con los ojos cerrados.

Un sueño cumplido, con un vacío inevitable

Miguel siempre soñó con ser papá, pero también ha sido claro en que hay un sentimiento que lo acompaña: la tristeza de que su padre no haya podido conocer a su hijo.

Hoy encuentra en su bebé una razón para levantarse cada día y seguir adelante.

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