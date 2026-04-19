Periodista de Teletica mostró las primeras fotos con su hijo recién nacido

Miguel Calderón compartió las primeras fotos con su hijo Alejandro. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Miguel Calderón está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida y no dudó en compartir las primeras imágenes con su bebé.

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Por medio de sus redes sociales, el comunicador de Teletica Deportes publicó varias fotos con su retoñito, en las que se le ve chineándolo, cortando el cordón umbilical, dándole un beso a su pareja y hasta mostrando detalles súper tiernos como la manita y el piecito del pequeño.

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Un nacimiento muy esperado

El pequeño, llamado Alejandro Calderón Rojas, nació el domingo 12 de abril a las 7:56 p. m., por medio de cesárea y en perfectas condiciones.

Parte de las fotos que mostró Miguel Calderón. (la te/cortesía)

Tanto el bebé como su esposa, Lucía Rojas, se encuentran muy bien, luego de un proceso lleno de emoción y expectativa.

Cuando nació su hijo, Miguel habló con La Teja y contó que desde el primer momento no ha parado de chinearlo y disfrutar cada segundo a su lado.

Un nombre con significado

El periodista también reveló que el nombre de su hijo no fue elegido al azar.

“Es un nombre fuerte, de líder”, comentó con orgullo sobre el pequeño Alejandro.