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Yecson Carvajal, ganador de Nace una estrella 2009, sorprendió con su cambio

El cantante costarricense está irreconocible, sigue en la música, emprendió en otros negocios y ahora vive una de las etapas más felices de su vida

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Por Fabiola Montoya Salas

Han pasado más de 15 años desde que Yecson Carvajal se coronó como ganador de Nace una estrella en 2009, y aunque sigue ligado a la música, su vida ha dado varios giros.

Hoy luce muy cambiado (pelón y con barba) y nos contó en qué anda, cómo se reinventó y la felicidad que vive actualmente.

Nace una estrella, programa de Teletica
Yecson Carvajal luce muy distinto a cuando ganó “Nace una estrella” en 2009: ahora está pelón y con barba. (redes/Facebook)

Lejos de los escenarios masivos de televisión, el cantante no se ha quedado quieto y ha sabido mantenerse activo haciendo lo que más le gusta.

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“Después de Nace una Estrella hemos hecho mil cosas. Yo he tratado de tirar una línea en jazz, boleros; entonces me he dedicado a trabajar en eventos privados y la verdad lo disfruto mucho”, contó, emocionado.

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nace una estrella
El cantante sigue ligado a la música y se presenta en eventos privados. (nace una estrella /2009)

Sigue muy activo en la música

Carvajal aseguró que la música sigue siendo parte fundamental de su vida y que incluso vienen cositas nuevas.

Reveló que recientemente el también exparticipante del programa, Haury Cerdas, le compuso un tema que está próximo a estrenarse.

“Queremos darle algo bonito a la gente con todo el tema de la música”, dijo.

nace una estrella
Además de la música, emprendió con motos eléctricas y proyectos de alquiler. (nace una estrella /2009)
nace una estrella
Yecson y su pareja esperan a su primera hija, Isabella. (nace una estrella /2009)

Se puso las pilas en los negocios

Como muchos, la pandemia lo obligó a reinventarse y no se quedó cruzado de brazos.

El cantante contó que decidió meterse de lleno en el negocio de las motos eléctricas, un proyecto que ya lleva varios años caminando.

“En la pandemia había que reinventarse, y ahora tenemos aproximadamente siete años de estar en eso. Son otros proyectos que hemos venido desarrollando paralelamente; igual nos hemos dedicado a construir apartamentos para alquilar y todo ha sido con base en la música”, explicó a La Teja.

Será papá

nace una estrella
El cantante será papito de una niña. (nace una estrella /2009)

Pero si hay algo que lo tiene con una sonrisa de oreja a oreja es su vida personal.

Yecson y su pareja, Stefanny Venegas, están viviendo una etapa muy especial, ya que después de 15 años juntos se convertirán en papás por primera vez.

La pareja espera una niña, que llevará por nombre Isabella, y que está próxima a nacer.

“Estamos viviendo esa etapa al máximo, adaptando todo a esto que ha sido tan esperado. Lo que estamos viviendo es tan lindo, es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo. Tardó en llegar, pero llegó en una etapa bonita y madura”, concluyó.

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Yecson CarvajalNace una estrella
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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