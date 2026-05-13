Yecson Carvajal, ganador de Nace una estrella 2009, sorprendió con su cambio

Han pasado más de 15 años desde que Yecson Carvajal se coronó como ganador de Nace una estrella en 2009, y aunque sigue ligado a la música, su vida ha dado varios giros.

Hoy luce muy cambiado (pelón y con barba) y nos contó en qué anda, cómo se reinventó y la felicidad que vive actualmente.

Yecson Carvajal luce muy distinto a cuando ganó “Nace una estrella” en 2009: ahora está pelón y con barba. (redes/Facebook)

Lejos de los escenarios masivos de televisión, el cantante no se ha quedado quieto y ha sabido mantenerse activo haciendo lo que más le gusta.

LEA MÁS: Cantante Zorán expone algo que ha ocultado y de lo cual se arrepiente

“Después de Nace una Estrella hemos hecho mil cosas. Yo he tratado de tirar una línea en jazz, boleros; entonces me he dedicado a trabajar en eventos privados y la verdad lo disfruto mucho”, contó, emocionado.

LEA MÁS: Jafet Jerez da a conocer el cruel rechazo que sufría antes de ser conocida

El cantante sigue ligado a la música y se presenta en eventos privados. (nace una estrella /2009)

Sigue muy activo en la música

Carvajal aseguró que la música sigue siendo parte fundamental de su vida y que incluso vienen cositas nuevas.

Reveló que recientemente el también exparticipante del programa, Haury Cerdas, le compuso un tema que está próximo a estrenarse.

“Queremos darle algo bonito a la gente con todo el tema de la música”, dijo.

Además de la música, emprendió con motos eléctricas y proyectos de alquiler. (nace una estrella /2009)

Yecson y su pareja esperan a su primera hija, Isabella. (nace una estrella /2009)

Se puso las pilas en los negocios

Como muchos, la pandemia lo obligó a reinventarse y no se quedó cruzado de brazos.

El cantante contó que decidió meterse de lleno en el negocio de las motos eléctricas, un proyecto que ya lleva varios años caminando.

“En la pandemia había que reinventarse, y ahora tenemos aproximadamente siete años de estar en eso. Son otros proyectos que hemos venido desarrollando paralelamente; igual nos hemos dedicado a construir apartamentos para alquilar y todo ha sido con base en la música”, explicó a La Teja.

Será papá

El cantante será papito de una niña. (nace una estrella /2009)

Pero si hay algo que lo tiene con una sonrisa de oreja a oreja es su vida personal.

Yecson y su pareja, Stefanny Venegas, están viviendo una etapa muy especial, ya que después de 15 años juntos se convertirán en papás por primera vez.

La pareja espera una niña, que llevará por nombre Isabella, y que está próxima a nacer.

“Estamos viviendo esa etapa al máximo, adaptando todo a esto que ha sido tan esperado. Lo que estamos viviendo es tan lindo, es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo. Tardó en llegar, pero llegó en una etapa bonita y madura”, concluyó.