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Yessenia Reyes y César Abarca tienen un motivo especial para sonreír

Los bailarines costarricenses celebraron un importante resultado en una competencia internacional y no ocultaron su felicidad

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Por Fabiola Montoya Salas
César Abarca y Yessenia Reyes
La pareja de bailarines llevó el nombre de Costa Rica hasta lo más alto en el Sudamérica Open. (Instagram/Instagram)

Los bailarines Yessenia Reyes y César Abarca andan con una sonrisa de oreja a oreja, pues acaban de vivir uno de esos momentos que seguramente quedarán entre los más especiales de sus carreras.

César abarca
Los bailarines costarricenses celebraron por todo lo alto su importante resultado internacional. (César abarca /César abarca)

La pareja compartió un video en redes sociales en el que se les observa abrazados mientras esperan conocer el resultado de una competencia en la que representaron a Costa Rica.

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En las imágenes se escucha al presentador anunciar a la pareja que obtuvo el segundo lugar.

“Los subcampeones es la pareja 125”, dice el presentador, mientras Yessenia y César salen a la pista para recibir el reconocimiento.

La emoción fue evidente y los bailarines no tardaron en celebrar el resultado.

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“Dios este momento va para Costa Rica. Somos subcampeones del Sudamerica Open, en el Wordpromotions 2026”, compartieron junto con el video.

Este logro representa una alegría más para los bailarines, quienes llevaron el nombre de Costa Rica a una competencia internacional y regresaron con un importante reconocimiento.

Desde La Teja les enviamos una enorme felicitación a Yessenia Reyes y César Abarca por este gran resultado y por dejar a nuestro país muy en alto.

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Costa RicaCésar AbarcaYessenia ReyesSubcampeones Sudamerica Open 2026competencia de baile
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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