Yiyo Alfaro mostró algo muy íntimo de la vasectomía de Choché Romano

El video mostró detalles del antes y después del procedimiento médico. (Instagram/Instagram)

Yiyo Alfaro dejó a muchos con la boca abierta al compartir detalles muy íntimos de la vasectomía de Choché Romano, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores y demostrando que entre ellos no hay filtros.

Por medio de su cuenta de Instagram, Alfaro documentó el proceso que vivió el presentador a finales de enero, cuando finalmente tomó la decisión de operarse para no tener más hijos. En el clip se ve el antes, durante y después del procedimiento.

Yiyo Alfaro estuvo con Choché Romano. (redes/Instagram)

En uno de los momentos del video, Romano comentó en tono de broma que iba a despedirse de “sus amigos”, haciendo referencia a la cirugía.

“Mae, yo le dije a Ashley que se quedara en la casa, porque Yiyo me asiste mientras me operan y me lleva a la casa”, dijo entre risas porque no había llegado por él.

En otras tomas aparece Yiyo Alfaro mostrando los implementos que le llevó a su amigo para la recuperación, entre ellos un suspensorio (aparato para la zona íntima) y varios calzoncillos especiales para sujetar. Incluso contó que uno de ellos se lo había comprado el presentador Bismarck Méndez.

El clip generó una ola de comentarios por mostrar aspectos muy personales del proceso. (Choché Romano/Choché Romano)

El comunicador enfrentó el procedimiento con humor, incluso en los momentos más incómodos. (Choché Romano/Choché Romano)

El video también muestra imágenes posteriores a la operación. Según relató Alfaro, las muchachas que estaban a cargo del procedimiento quedaron sorprendidas por los fuertes ronquidos de Choché mientras estaba sedado.

“Yo ronco cuando estoy muy borracho, cuando estoy muy cansado… ¿cuál sigue?”, respondió Romano fiel a su estilo.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando enseñaron los pequeños tubos extraídos durante la cirugía, aún con restos de sangre. Lejos de incomodarse, el presentador reaccionó con humor:“Por ahí pasaron mis hijas, miren, se llaman Leah y Olivia”, dijo muerto de risa.

Choché Romano tomó la decisión de hacerse la vasectomía a finales de enero. (Choché Romano/Choché Romano)

El video también muestra a Yiyo llamando a varias personas para contarles sobre la operación, lo que desató carcajadas entre quienes lo vieron. Los seguidores no tardaron en reaccionar con comentarios como: “Nadie se va a dar cuenta”, “Este Yiyo…”, “Todo el mundo se dio cuenta digamos” y “Fue un secreto a gritos”.

La publicación dejó claro que, para estos amigos, ni siquiera un procedimiento tan personal como una vasectomía se salva del humor y del contenido para redes.