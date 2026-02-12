Yokasta Valle sufrió un duro menosprecio por querer verse diferente a otras boxeadoras

La boxeadora costarricense Yokasta Valle reveló el feo menosprecio que enfrentó por cuidar su imagen y verse diferente a otras peleadoras, durante una conversación en el pódcast del periodista deportivo Yashin Quesada.

“Ah, va a perder la tica”

Lenda Valle, la hermana de Yokasta y Naomi Valle que también la está rompiendo internacionalmente con el boxeo, pero desde otra esquina, la de la diseño de trajes (Cortesía/Cortesía Lenda Valle)

Valle recordó que desde el inicio quiso marcar diferencia en su presentación arriba del ring. “Yo decía, ¿por qué tiene esa pantaloneta tan fea? Si puede ser una como enagüita, más bonita. Me dicen, no, lo único es el cinturón y puede ser como quiera”, contó.

Fue entonces cuando decidió que su hermana Lenda, quien estudia diseño de modas, empezara a crear sus trajes de pelea. “Yo le dije, ‘Len quiero que me hagas mis trajes de pelea’. Y Lenda empezó a diseñar mis trajes”, relató.

Sin embargo, esa decisión no pasó desapercibida. En una pelea en Panamá, durante el pesaje, optó por usar traje de baño. “Entonces me ven y la otra muchacha está ahí en pantaloneta y entonces dicen: ‘ah, va a perder la tica’”, recordó.

Rompiendo etiquetas

Yoka y su particular estilo marcan diferencia desde el pesaje Foto Kevin Loja (Kevin Loja/Kevin Loja, para la Nación)

La historia no terminó ahí. Según contó, tras verla pelear, muchos cambiaron de opinión.

“Luego, ya cuando me ven en la pelea y dicen: ‘wow, jamás pensé que usted por verse tan bonita iba a ser tan buena’. Y yo, ¿en serio? Son como etiquetas”, expresó.

La campeona fue enfática en que su decisión no responde a una estrategia comercial.

“Yo también cuido detalles de mi imagen por mí. Porque yo me quiero ver bien. No es por un producto de marketing. No es una utilización de eso”, aseguró.

Incluso aclaró que nadie le impuso ese estilo. “No es que me están diciendo, Yoka, tiene que verse así. Nadie me lo ha dicho. Fíjese, yo fui la que decidí. Quiero verme bien”, afirmó.

Yokasta Valle dejó claro que su feminidad no está peleada con su talento deportivo y que verse bien es parte de su esencia, no una distracción.

Lenda Valle, diseñadora de ropa para Boxeadores, es hermana de Yokasta Valle. (Jose Cordero/José Cordero)

