¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron? Esto fue lo que soltó su estilista

Zendaya y Tom Holland mantienen su relación con bajo perfil desde 2021.

Si usted es fan de Zendaya y Tom Holland, prepárese, porque hay una noticia que está dando vueltas en todo Hollywood.

Según el estilista de la actriz, Law Roach, la pareja ya se habría casado… y en secreto.

El comentario lo hizo el domingo en la alfombra roja de los premios Actores 2026 en Los Ángeles, cuando le dijo al medio Access Hollywood que “la boda ya se celebró” y hasta lanzó un “se la perdieron”, dejando a más de uno con la boca abierta.

Hasta ahora, ni Zendaya ni Holland han confirmado o desmentido la supuesta boda.

Law Roach soltó la bomba en plena alfombra roja en Los Ángeles. (La Nación de Argentina / WireImage)

Según CNN en Español, la historia de ellos comenzó en 2017, cuando se conocieron durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Desde entonces, la química traspasó la pantalla, aunque no fue sino hasta julio de 2021 que se confirmó la relación, luego de que fueran captados besándose dentro de un carro.

Desde ese momento, la pareja (a la que muchos llaman “Tomdaya”) ha mantenido su romance con perfil bajo, pese a que ambos están en la cima de sus carreras.

Zendaya ha brillado recientemente en producciones como Dune: Parte Dos y Challengers, mientras que Holland sigue siendo el rostro de Peter Parker en la saga de Spider-Man.

Los rumores de compromiso comenzaron cuando la actriz apareció con un enorme anillo de diamantes en los Globos de Oro en enero de 2025. Meses después, el propio Holland confirmó que sí hubo propuesta de matrimonio.

En febrero de este año, las especulaciones crecieron cuando Zendaya fue vista usando un anillo de oro sencillo en lugar del diamante, lo que desató versiones sobre una posible boda secreta.

Ahora, con las declaraciones de Roach, el misterio crece. Pero mientras ellos no hablen, todo sigue en el terreno de los rumores.