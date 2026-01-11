Teleguía Imperdibles

¿A qué hora y por cuál canal ver debate de este domingo con Laura Fernández, Eli Feinzaig, Claudio Alpízar, José Aguilar y Ronny Castillo?

El Tribunal Supremo de Elecciones continúa este domingo con los debates oficiales donde los aspirantes a la Presidencia presentan sus propuestas de cara a las elecciones nacionales

Por Hillary Chinchilla Marín

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizará este domingo 11 de enero un nuevo encuentro con candidatos presidenciales, como parte del proceso previo a las elecciones nacionales del 1 de febrero, donde los aspirantes exponen sus propuestas ante la ciudadanía.

La jornada de este domingo reúne a cinco aspirantes a la Presidencia de la República: Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano; Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista; Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional; José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; y Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda.

10/01/2026, San José, TSE, segundo debate presidencial del TSE.
El debate se transmite en vivo por canal 13 y plataformas digitales del Tribunal. (Jose Cordero/José Cordero)

Hora, canal y formato del encuentro

El debate de este domingo está programado para iniciar a las 7:00 p. m. y finalizar a las 9:00 p. m.. La transmisión se podrá seguir en vivo por canal 13, así como a través de las plataformas digitales oficiales del TSE en Facebook, X y YouTube.

Según informó el Tribunal, el formato se divide en cuatro bloques temáticos, cada uno con una pregunta relacionada con temas de interés nacional. Los candidatos deberán explicar qué proponen y cómo planean ejecutar sus iniciativas.

Además, el encuentro incluye un espacio de interpelación directa, en el que los aspirantes pueden formular preguntas entre sí, con el objetivo de contrastar posiciones y aclarar propuestas.

Laura Fernández, candidata presidencial del partido Pueblo Soberano (PPSO), respondió a las críticas de sus contrincantes por no asistir en las últimas semanas a varios debates entre aspirantes a la Presidencia de la República.
Laura Fernández y Eliécer Feinzaig participan en el encuentro de este 11 de enero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Encuentros continúan hasta este lunes

El TSE indicó que estos encuentros se desarrollan desde el viernes 9 y se extenderán hasta el lunes 12 de enero, con la participación de todos los partidos inscritos. La programación busca ofrecer a los votantes información clara y directa para tomar decisiones de cara a los comicios.

Nota realizada con ayuda de IA

