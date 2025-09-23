¿Cómo funcionan las instantáneas de Instagram?: Guía práctica para entenderlas

Instagram y sus funciones como las instantaneas encantan a millones de personas (Shutterstock)

Las instantáneas son una herramienta pensada para compartir momentos espontáneos en Instagram. La idea es simple: el usuario toma una foto en el instante, sin posibilidad de editar ni aplicar filtros, y la envía a su perfil, la pueden ver las personas que sean sus amigos, o se que se sigan mutuamente.

La particularidad está en su duración: cada imagen se elimina en cuanto alguien la abre. Si nadie llega a verla, la aplicación la mantiene activa un máximo de 24 horas antes de eliminarla de manera automática.

Cómo usarlas paso a paso

Entrar a la aplicación Ir al + que sale para crear publicaciones Deslizar a Instantanea y tomar foto directamente con la cámara de la app, sin añadir efectos ni usar la galería. Una vez vista por un seguidor, la imagen desaparece para él.

De esta forma, las instantáneas funcionan más como un mensaje privado que como una publicación pública en el perfil.

Diferencias con las historias y publicaciones

Aunque puedan parecer similares, tienen usos distintos:

Publicaciones: permanentes en el perfil y visibles para todos los seguidores.

permanentes en el perfil y visibles para todos los seguidores. Historias: duran 24 horas, aceptan música, stickers y filtros, y se muestran en la parte superior de la app.

duran 24 horas, aceptan música, stickers y filtros, y se muestran en la parte superior de la app. Instantáneas: son directas, privadas y efímeras; desaparecen tras verse y no permiten edición.

Un recurso pensado para lo natural

El propósito de las instantáneas es ofrecer una alternativa menos producida y más cercana, donde prime la inmediatez. En lugar de preparar una publicación o una historia elaborada, la función busca que la gente comparta lo que está viviendo en ese instante con un grupo reducido de contactos.