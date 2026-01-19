Día más triste del año: cuándo es y por qué motivo existe esta particular fecha

Cada mes de enero tiene una fecha marcada con un estigma poco alentador. Este lunes 19 de enero de 2026, conocido como Blue Monday, es señalado popularmente como el día más triste del año, una etiqueta que se repite en medios, redes sociales y conversaciones cotidianas alrededor del mundo.

¿Qué es el Blue Monday?

El llamado Blue Monday, o Lunes Azul, suele ubicarse en el tercer lunes de enero, momento en el que coinciden varios factores que, según la creencia popular, influyen en un descenso del estado de ánimo.

Entre ellos destacan el regreso a la rutina tras las fiestas de fin de año, el cansancio acumulado, la presión económica luego de los gastos de diciembre y la sensación de que los propósitos de Año Nuevo comienzan a diluirse.

Con el paso del tiempo, el concepto se volvió parte de la cultura popular, replicado año tras año como una explicación colectiva al desánimo que muchas personas experimentan en enero.

El origen del “día más triste del año”

El término fue popularizado en 2005 por el psicólogo Cliff Arnall, quien afirmó que el tercer lunes de enero reunía una serie de variables emocionales, económicas y climáticas que aumentaban la probabilidad de sentirse desmotivado.

Arnall incluso propuso una fórmula matemática que incluía factores como el clima, las deudas, el tiempo transcurrido desde Navidad, la falta de motivación y la percepción de no cumplir objetivos personales. Sin embargo, esta teoría fue duramente cuestionada por la comunidad científica.

¿Tiene respaldo científico?

A pesar de su popularidad, el Blue Monday no cuenta con sustento científico sólido. Psicólogos y neurocientíficos han señalado que la fórmula propuesta por Arnall utiliza variables difíciles o imposibles de medir, por lo que carece de rigor académico.

De hecho, con el tiempo se confirmó que la idea nació como parte de una campaña publicitaria impulsada por una agencia de viajes, que buscaba incentivar el consumo en uno de los meses más lentos para el sector turístico.

Enero sí puede ser un mes difícil

Aunque el concepto del Blue Monday sea cuestionado, especialistas coinciden en que enero suele ser un mes emocionalmente complejo para muchas personas.

El ajuste a la rutina laboral o académica, la presión financiera y el contraste con el ambiente festivo de diciembre pueden generar estrés, cansancio y desmotivación.

Sin embargo, los expertos aclaran que no existe un solo día responsable del malestar, sino un proceso de adaptación propio del inicio de año.

