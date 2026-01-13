Hoy es martes 13, ¿por qué es considerado un día de mala suerte?

Este martes 13 de enero de 2026 vuelve a despertar la atención de quienes creen en las supersticiones, ya que esta fecha es tradicionalmente asociada con la mala suerte en varios países de habla hispana y de Europa.

LEA MÁS: Estudio revela por qué hay monos con conductas homosexuales y las razones son increíbles

Durante este año, el calendario presenta una particularidad: habrá dos martes 13, uno en enero y otro en octubre, además de tres viernes 13, fechas que para los supersticiosos representan jornadas para extremar precauciones.

El origen histórico del martes

El martes 13 es una fecha asociada a la mala suerte en varias culturas. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

La mala fama del martes se remonta a la época de la antigua Roma, cuando cada día de la semana estaba dedicado a una deidad. El martes estaba consagrado a Marte, dios de la guerra, la violencia y la destrucción, elementos que desde entonces quedaron asociados a conflictos y tragedias.

Esta creencia se reforzó con hechos históricos, como la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, acontecimiento que marcó el fin del Imperio Bizantino y que, según registros históricos, ocurrió un martes. Este hecho fortaleció la idea de que el martes es un día de mal augurio, especialmente en Grecia y Europa oriental.

El número 13 y su carga negativa

Al peso simbólico del martes se suma el número 13, considerado de mala suerte dentro del catolicismo. En la Biblia, este número aparece vinculado a momentos trágicos, como la Última Cena, donde participaron trece personas antes de la crucifixión de Jesús.

Además, en el capítulo 13 del Apocalipsis se menciona por primera vez al Anticristo, lo que reforzó su asociación con lo negativo. En otras tradiciones, como el Tarot, la carta número 13 representa la Muerte, y en la cultura popular latinoamericana, el 13 es conocido como “la yeta” en la tabla de los sueños usada para la lotería.

Estas creencias llevaron incluso a que muchos edificios eviten el piso 13 y a que algunas personas prefieran no sentarse a la mesa cuando hay trece comensales.

¿En qué se diferencia del viernes 13?

El número 13 tiene una carga negativa en tradiciones religiosas. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Mientras que el martes 13 es temido principalmente en países de tradición hispana, el viernes 13 es considerado de mala suerte en naciones anglosajonas como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

La connotación negativa del viernes proviene de la tradición cristiana, ya que la pasión de Cristo ocurrió un viernes. A esto se suma el simbolismo negativo del número 13, dando origen a una superstición que se popularizó en Europa desde el siglo XIII.

LEA MÁS: Hombre en Pensilvania robaba tumbas y abusaba de cadáveres: Hallan restos humanos en su casa

Sin embargo, no todas las culturas comparten esta visión. En civilizaciones como la azteca, el número 13 era considerado sagrado y ordenado, mientras que en Italia el número asociado a la mala suerte es el 17.

Pese a todo, para muchos este martes 13 no es más que una fecha más en el calendario, aunque para otros sigue siendo un día para andar con cuidado.

Nota realizada con ayuda de IA