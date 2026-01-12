Estudio revela por qué hay monos con conductas homosexuales y las razones son increíbles

El comportamiento homosexual dentro del reino animal, lejos de ser una anomalía, responde a una raíz de evolución profunda que permite a las especies adaptarse a entornos difíciles.

Diversas especies de primates utilizan el comportamiento homosexual para asegurar la paz en el grupo. (Gemini/Gemini)

Una reciente investigación publicada en la revista Nature Ecology & Evolution analizó a casi 500 especies de primates para entender por qué individuos del mismo sexo mantienen interacciones sexuales, concluyendo que estas prácticas son fundamentales para la cohesión del grupo.

Según los expertos, estas conductas no son eventos aislados, sino que forman parte de una estrategia social flexible. La presencia de estos actos ayuda a reducir las tensiones internas y a fortalecer los vínculos sociales entre los miembros, especialmente en sociedades con estructuras jerárquicas complejas o donde los recursos son escasos.

Supervivencia y alianzas estratégicas

El estudio, liderado por el biólogo Vincent Savolainen, destaca que el comportamiento homosexual es tan relevante para la vida silvestre como la búsqueda de alimento o la defensa ante depredadores.

En especies como los macacos rhesus, se observó que los machos que interactúan sexualmente entre sí logran establecer coaliciones más fuertes. Estas alianzas les permiten, eventualmente, obtener una mejor posición social y mayor éxito reproductivo.

La investigación determinó que los primates que habitan en zonas de alta peligrosidad o con suministros limitados presentan estas conductas con mayor frecuencia. En estos contextos, el sexo actúa como un mecanismo para gestionar el estrés y evitar conflictos que podrían poner en riesgo la integridad de la comunidad.

Factores ambientales y sociales

La evolución ha favorecido estas interacciones en especies donde existe una gran diferencia física entre machos y hembras, como ocurre con los gorilas de montaña.

El análisis sugiere que, a mayor complejidad en la organización de la manada, mayor es la necesidad de utilizar herramientas sociales para mantener la paz y la cooperación.

La evolución biológica muestra que los vínculos sociales son vitales para la supervivencia animal. (Gemini/Gemini)

“Nuestros antepasados sin duda tuvieron que enfrentarse a las mismas complejidades ambientales y sociales”, afirmó Savolainen.

El especialista señala que, aunque los seres humanos poseen una complejidad única en su orientación, las bases biológicas para utilizar los vínculos sociales como método de supervivencia han estado presentes desde hace millones de años en los primates.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.