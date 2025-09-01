Extranjeros defienden a Costa Rica de una forma única tras declaraciones de Ana Karina Manco

Patricio Ramírez y un video que publicó sobre Costa Rica se hicieron virales en redes sociales tras declaraciones de actriz venozolana (Instagram Patricio Ramírez)

Muchos extranjeros se están uniendo en redes sociales para defender a Costa Rica con emotivo video tras lo que dijo la actriz Ana Karina Manco sobre el país.

La venezolana se hizo conocida en Tiquicia por asegurar que los ticos son muy agresivos y que el pura vida es mentira. Y así como le molestó a muchos costarricenses, también le molestó a algunos extranjeros que han pasado por el país.

Tras eso, un video del 2024 que subió el influencer mexicano Patricio “Pato” Ramírez, se volvió viral otra vez porque muchos lo están compartiendo.

“Yo viví dos años y fueron los mejores años de mi vida”, “Costa Rica es pura vida, mae”, “Costa Rica es un país pequeño, pero profundo y los ticos son hermanos”, “Costa Rica es un país muy lindo y la gente muy cálida. Tuve el placer de vivir ahí cinco años y ahí nacieron mis dos hijos”, “Solo por los mangos volvería a Costa Rica”,“Mae, pura vida y las ticas muy lindas”, “Lo extraño mucho a Costa Rica”, fueron algunos de los comentarios en el video.

El clip suma miles de reproducciones y es Patricio narrando lo que encontró en Costa Rica durante más de un mes conociendo el territorio nacional.

“Es considerado como uno de los más felices del mundo y si me lo preguntaran lo confirmaría. Desde que llegas se siente una alegría a tope, las personas te saludan, son muy amables y sonrientes. Pero si algo caracteriza a Costa Rica, además del Pura vida, es su biodiversidad”, menciona él.

Sin duda, muchos se sienten más identificados con este tipo de videos que con el de Ana Karina Manco.