Actriz venezolana Ana Karina Manco habló sobre polémico video y qué ocurrió para que reaccionara así

Ana Karina Manco, actriz venezolana radicada en Costa Rica, habló sobre el polémico video donde critica el pura vida, algo que muchos ticos tomaron como un insulto, y aclaró qué fue lo que ocurrió para que reaccionara de esa manera.

La venezolana habló con la página La Esquina 506 y aclaró que “sacaron de contexto mis palabras” y contó qué pasó el día que grabó dicho video y el porqué de su rabia.

“Por supuesto que sacaron de contexto mis palabras, me refería al pura vida gentileza, optimismo, pureza, bondad, tranquilidad, entre otras cosas, que no la aplican cuando conducen y cuando uno circula en las carreteras. No dan paso, te lanzan el carro, son agresivos verbalmente, y no es la primera vez que me pasa a mí o mi familia”, dijo.

Según la venezolana, los costarricenses han “normalizado” ese tipo de actitudes al manejar y eso “no es normal”.

Asimismo, contó que el día que grabó el video iba manejando por Lindora cuando un camión supuestamente la embistió a toda velocidad y casi termina accidentada en un río.

“Nadie tuvo la gentileza de preguntarme qué me pasó. Nadie reacciona así por nada. Terminé con mi carro casi en el río de Lindora, un camión me embistió a toda velocidad, me insultó, se detuvo, etc., etc.”, explicó al dueño de la página.

Manco, además, aseguró que una tiktoker venezolana vio su video y se aprovechó de este “para subir seguidores” y que omitió parte de este, el cual se terminó haciendo viral.

“Nunca hablé mal de Costa Rica”, agregó en su respuesta.

La actriz, de 54 años, se volvió noticia en los últimos días luego de subir un video a sus redes y decir que los ticos son agresivos y que el pura vida es “pura hipocresía.

“Te tengo que contar lo que es vivir en Costa Rica, aquí la gente todos te tiran el carro, los camiones te quiere matar, el país más agresivo que hay manejando. El tipo de atrás casi me mata y el del frente.

“Son agresivísimos, el pura vida es totalmente falso, esto es una hipocresía, la gente más agresiva que he conocido en la historia de mi vida es de aquí, todos te tiran el carro, todos, no les interesa si chocan, cada media esquina hay un choque, choque, choque es una cosa cultural”, dice en el video.

Ana Karina Manco no ha vuelto a publicar nada en sus redes solo compartió una publicación que hizo el youtuber Diego Bravo en el que la crítica por lo que hizo y en el que aseguró que él solo estaba aumentando el odio.

“Aupando al odio. Pura vida, mae”, escribió.