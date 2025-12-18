¿Fin de una era? Los Óscar abandonan la TV y apuestan todo al streaming

Los premios Óscar darán un giro histórico a partir de 2029, cuando la ceremonia más importante del cine mundial deje de transmitirse por televisión y pase a emitirse exclusivamente por YouTube, según confirmó este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Cambio histórico

El cambio refleja el avance del streaming en la industria del entretenimiento. (AFP/AFP)

El anuncio marca el fin de una relación de varias décadas entre la Academia y la cadena estadounidense ABC, actual encargada de la transmisión televisiva del evento. El contrato con el canal, propiedad de Disney, se extenderá hasta 2028 e incluirá la edición número 100 de los Óscar, tras lo cual finalizará definitivamente.

“Estamos emocionados de entrar en una asociación global multifacética con YouTube para que se convierta en el próximo hogar de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, señalaron en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Lynette Howell.

El nuevo acuerdo con la plataforma, propiedad de Google, representa un cambio profundo en la estrategia de difusión de la gala, que tradicionalmente ha sido uno de los eventos más vistos de la televisión estadounidense, con una audiencia cercana a los 20 millones de espectadores solo en Estados Unidos, además de millones más en el resto del mundo.

Un cambio impulsado por el consumo digital

La Academia pondrá fin a su histórica relación con la cadena ABC. (YOUTUBE/YOUTUBE)

La decisión se da en un contexto en el que Hollywood enfrenta transformaciones derivadas de los nuevos hábitos de consumo, especialmente entre las audiencias jóvenes, cada vez más alejadas de la televisión tradicional y más vinculadas al streaming.

La edición de los Óscar de 2025 registró 19,69 millones de espectadores, cifra que se vio impulsada por la transmisión simultánea en Hulu, también propiedad de Disney, además de ABC. Aunque Disney calificó esa edición como la más vista en cinco años, la experiencia digital presentó fallas técnicas que afectaron a algunos usuarios durante la entrega de los premios finales.

La ceremonia de este año se celebró el 10 de marzo, mientras que los Óscar de 2026 están programados para el 15 de marzo, aún bajo el modelo tradicional de transmisión televisiva.

Nota realizada con ayuda de IA