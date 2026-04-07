Francés se llevó un susto en Costa Rica por algo que le dijo un Uber… pero no era para nada lo que él pensaba

El turista francés Danieliot, conocido en TikTok por documentar sus aventuras en Latinoamérica, se volvió viral tras compartir su experiencia en Costa Rica, donde aseguró que, aunque entiende español, los costarriqueñismos lo dejaron confundido e incluso asustado.

En su video titulado “Expresiones que me sorprendieron de Costa Rica siendo francés”, el creador mostró varias frases que no logró interpretar fácilmente.

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Durante sus clips, Danieliot menciona frases como “vea la vara”, “suave un toque”, “ya vengo” y “chunche”, expresiones comunes en el país pero difíciles de entender para quienes no están familiarizados.

El creador explicó que, aunque domina el español, estas frases tienen significados muy distintos a lo literal, lo que le generó confusión en varias situaciones cotidianas.

Turista francés se asustó tras escuchar “hay muchos muertos” en Costa Rica. (Tomada de Tiktok/Tomada de Tiktok)

El susto con “los muertos”

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando un conductor de Uber le advirtió que en una calle “hay muchos muertos”, lo que provocó un verdadero susto en el turista.

Según relató, pensó que se trataba de una zona peligrosa o relacionada con hechos violentos. Sin embargo, luego entendió que en Costa Rica esa expresión se refiere a reductores de velocidad, lo que transformó el miedo en risa.

Reacciones de los ticos

El video rápidamente se llenó de comentarios de usuarios costarricenses que, entre bromas, le advirtieron que aún le faltan muchas expresiones por descubrir.

Algunas de las frases que le mencionaron fueron “está solo”, “más tardito”, “muérdase” y “un poco de gente”, todas con significados muy distintos según el contexto.

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Incluso, algunos usuarios señalaron en tono humorístico que, dependiendo del barrio, lo de “hay muchos muertos” podría no ser solo por los reductores.

El caso de Danieliot refleja cómo el español en Costa Rica tiene particularidades que forman parte de su identidad cultural, pero que pueden resultar desconcertantes para los extranjeros.

Sus videos continúan generando interacción y mostrando el lado más curioso del lenguaje cotidiano en el país.

@danieliot4 Vine a Costa Rica por unos días… y terminé viviendo así 🇨🇷 No sé en qué momento pasó, pero aquí todo es más tranquilo… y te acostumbras muy rápido 😅 Creo que ya no hay vuelta atrás ¿Ustedes también se sienten así o solo soy yo? #costarica #latam #viajes #expatlife #puravida ♬ Obituary - Alexandre Desplat

Nota realizada con ayuda de IA