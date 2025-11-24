Teleguía Imperdibles

Instagram sorprendió a usuarios con una actualización que no le gustó a más de uno

La aplicación modificó el orden de los botones principales y movió los mensajes directos a una nueva posición que ha generado comentarios entre los usuarios.

Por Hillary Chinchilla Marín

Una nueva actualización de Instagram está cambiando la forma en que millones de personas navegan la plataforma. La aplicación reorganizó su pantalla de inicio, movió los mensajes directos a una nueva ubicación y alteró el orden de los botones principales, esto en usuarios de Android. En iOS para algunos usuarios se dio hace unos días.

Así quedó la nueva barra de navegación

La app reorganizó sus botones principales en la pantalla de inicio. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

En la versión más reciente de la app, los mensajes directos dejaron de aparecer en la esquina superior derecha, como había sido desde hace años. Ahora, los mensajes se encuentran abajo, dentro de la barra de navegación principal, ocupando un lugar más visible y de acceso rápido.

El orden anterior era:

Instagram movió los mensajes directos a la barra inferior en su nueva actualización.
Instagram movió los mensajes directos a la barra inferior en su nueva actualización. (Capturas/Capturas)
  • Inicio
  • Búsqueda
  • Crear publicación
  • Reels

Con la nueva actualización, el orden pasó a ser:

Instagram movió los mensajes directos a la barra inferior en su nueva actualización.
Instagram movió los mensajes directos a la barra inferior en su nueva actualización. (Capturas/Capturas)
  • Inicio
  • Reels
  • Mensajes
  • Búsqueda

¿Por qué el cambio?

Aunque la empresa no ha dado un comunicado formal, el ajuste responde al uso cada vez más frecuente de la mensajería dentro de la plataforma. La red social busca que las conversaciones estén más accesibles y que los usuarios permanezcan más tiempo interactuando desde la misma aplicación.

Reacciones de los usuarios

En redes sociales, varios usuarios comentaron que el cambio los tomó por sorpresa, especialmente quienes actualizan la app automáticamente. Otros se quejaron de la nueva versión.

