Instagram sorprendió a usuarios con una actualización que no le gustó a más de uno

Una nueva actualización de Instagram está cambiando la forma en que millones de personas navegan la plataforma. La aplicación reorganizó su pantalla de inicio, movió los mensajes directos a una nueva ubicación y alteró el orden de los botones principales, esto en usuarios de Android. En iOS para algunos usuarios se dio hace unos días.
LEA MÁS: ¿Qué pasaría si se cayera el internet en todo el mundo? Este desastre predice un físico
Así quedó la nueva barra de navegación
En la versión más reciente de la app, los mensajes directos dejaron de aparecer en la esquina superior derecha, como había sido desde hace años. Ahora, los mensajes se encuentran abajo, dentro de la barra de navegación principal, ocupando un lugar más visible y de acceso rápido.
El orden anterior era:
- Inicio
- Búsqueda
- Crear publicación
- Reels
Con la nueva actualización, el orden pasó a ser:
- Inicio
- Reels
- Mensajes
- Búsqueda
¿Por qué el cambio?
Aunque la empresa no ha dado un comunicado formal, el ajuste responde al uso cada vez más frecuente de la mensajería dentro de la plataforma. La red social busca que las conversaciones estén más accesibles y que los usuarios permanezcan más tiempo interactuando desde la misma aplicación.
LEA MÁS: Recomendaciones esenciales para un Black Friday 2025 responsable y seguro
Reacciones de los usuarios
En redes sociales, varios usuarios comentaron que el cambio los tomó por sorpresa, especialmente quienes actualizan la app automáticamente. Otros se quejaron de la nueva versión.
Me estresa que ahora los mensajes aparezcan ahí en Instagram, me tienen hartA 👹 pic.twitter.com/TVtrhYURab— Stephanie (@jdbcklein) November 23, 2025
Horrible la actualización de instagram , como me van a poner los mensajes abajo , sobre que antes me colgaba un poco ahora no respondo más— CE ♡ (@Cecilia_Ibarra_) November 18, 2025