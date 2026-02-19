Municipalidad de Pérez Zeledón advirtió a therians que se unirían a evento masivo en un parque

La Municipalidad de Pérez Zeledón lanzó una advertencia pública tras la convocatoria del llamado “Mega Convivio de Therian PZ”, un evento masivo que se promocionó para realizarse en el kiosko del parque central sin autorización del Gobierno local.

LEA MÁS: Ticos se burlan del fenómeno therian mediante recuerdos muy criollos

A través de su Facebook oficial, la institución fue clara: “Comunicado importante: Evento no autorizado. El evento denominado ‘Mega Convivio de Therian PZ’, evento masivo, convocado de manera pública para desarrollarse en el kiosko del parque central, no cuenta con autorización de este Gobierno Local”.

El término existe desde hace décadas, aunque su popularidad reciente está ligada a redes sociales. (Canva/Canva)

Advierten posibles acciones

La Municipalidad también señaló que, en caso de que la actividad se lleve a cabo, podría intervenir.

“En caso de que una actividad de este tipo llegue a realizarse, la Municipalidad de Pérez Zeledón podrá ejecutar las acciones que sean necesarias con la finalidad de mantener el orden público, resguardar la seguridad y garantizar a nuestros usuarios, el libre tránsito en el parque Central”, detalló el comunicado.

LEA MÁS: Artista nacional se convirtió en therian en San José y dejó a todos con la boca abierta

El mensaje generó reacciones en redes sociales, donde el término therian ha comenzado a ganar visibilidad en el país.

¿Qué es un therian?

Un therian es una persona que manifiesta una identificación profunda con un animal no humano, ya sea a nivel psicológico o espiritual. En redes sociales, algunos jóvenes suelen representarlo mediante vestimenta, máscaras o comportamientos inspirados en animales.

En Costa Rica el concepto apenas empieza a circular, principalmente en plataformas digitales, donde se organizan encuentros y convivios entre personas que comparten esta identidad.

Hasta el momento no se ha confirmado si el evento se realizará o si los organizadores solicitarán los permisos correspondientes.

Nota realizada con ayuda de IA