Video de mujer que detuvo a supuesto ladrón en Costa Rica se hizo viral en otros países

El acto de una joven en Pérez Zeledón que enfrentó a un supuesto ladrón le da la vuelta al mundo.
Se trata de una joven de 25 años que luchó cuerpo a cuerpo contra un supuesto ladrón que habría intentado robar en un restaurante de Pérez Zeledón.
Tal y como el video del enfrentamiento se hizo viral en Costa Rica, ya es popular en otros países y es que la acción defensiva de la muchacha no es muy común.
“Ningún sexo débil, una mujer neutralizó a un delincuente con llaves de jiu-jitsu cuando le intentó robarle en Costa Rica”, escribieron en una página de Ecuador.
De esa misma manera, el video ha sido publicado en otros países y es que la valentía y agilidad de la joven provocaron una escena digna de película que no se ve todos los días.
#Internacionales— Minuto & Medio (@MinMedio) September 4, 2025
Ningún sexo débil 💪, una mujer neutralizó a un delincuente con llaves de jiu-jitsu cuando le intentó robar su celular en Costa Rica .. pic.twitter.com/1UT1mmNNQR
TENEME ASÍ A MI MOROCHA— Ladrones Domados 🐁 (@domadosladrones) September 4, 2025
Una mujer le aplico una llave a un ladron que entró a robar a su local pic.twitter.com/DPHxDxcAkN
#CostaRica 🇨🇷— 🕷🕸Viuda Negra🕸🕷 (@ViuditaCR) September 3, 2025
De #PérezZeledón para el mundo...
Rata siendo bien prensada por Xena, La princesa guerrera tica.@domadosladrones@EsdeProfugos@EsDeMamador#TráficoCR pic.twitter.com/kikmzK2EkT