Teleguía Imperdibles

Video de mujer que detuvo a supuesto ladrón en Costa Rica se hizo viral en otros países

Costa Rica es noticia fuera del país por video viral

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Hombre con bandera de Costa Rica
Situación que se dio en Costa Rica es viral en redes sociales (Shutterstock/Shutterstock)

El acto de una joven en Pérez Zeledón que enfrentó a un supuesto ladrón le da la vuelta al mundo.

Se trata de una joven de 25 años que luchó cuerpo a cuerpo contra un supuesto ladrón que habría intentado robar en un restaurante de Pérez Zeledón.

LEA MÁS: Mujer que luchó contra ladrón en soda de Pérez Zeledón cuenta su testimonio

Tal y como el video del enfrentamiento se hizo viral en Costa Rica, ya es popular en otros países y es que la acción defensiva de la muchacha no es muy común.

“Ningún sexo débil, una mujer neutralizó a un delincuente con llaves de jiu-jitsu cuando le intentó robarle en Costa Rica”, escribieron en una página de Ecuador.

LEA MÁS: Video muestra cómo mujer le hizo una llave a un hombre y evitó robo en soda en Pérez Zeledón

De esa misma manera, el video ha sido publicado en otros países y es que la valentía y agilidad de la joven provocaron una escena digna de película que no se ve todos los días.

Sol Vargas redujo al asaltante en Pérez Zeledón mediante una llave.
Sol Vargas redujo al asaltante en Pérez Zeledón mediante una llave. (Reproducción/Reproducción)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Costa RicaPérez ZeledónRedes Sociaes
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.