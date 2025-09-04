Video de mujer que detuvo a supuesto ladrón en Costa Rica se hizo viral en otros países

Situación que se dio en Costa Rica es viral en redes sociales (Shutterstock/Shutterstock)

El acto de una joven en Pérez Zeledón que enfrentó a un supuesto ladrón le da la vuelta al mundo.

Se trata de una joven de 25 años que luchó cuerpo a cuerpo contra un supuesto ladrón que habría intentado robar en un restaurante de Pérez Zeledón.

Tal y como el video del enfrentamiento se hizo viral en Costa Rica, ya es popular en otros países y es que la acción defensiva de la muchacha no es muy común.

“Ningún sexo débil, una mujer neutralizó a un delincuente con llaves de jiu-jitsu cuando le intentó robarle en Costa Rica”, escribieron en una página de Ecuador.

De esa misma manera, el video ha sido publicado en otros países y es que la valentía y agilidad de la joven provocaron una escena digna de película que no se ve todos los días.

Sol Vargas redujo al asaltante en Pérez Zeledón mediante una llave. (Reproducción/Reproducción)

Ningún sexo débil 💪, una mujer neutralizó a un delincuente con llaves de jiu-jitsu cuando le intentó robar su celular en Costa Rica .. pic.twitter.com/1UT1mmNNQR — Minuto & Medio (@MinMedio) September 4, 2025