Video de orcas con su bebé en Corcovado sorprenden a turistas y los dejan al borde de las lágrimas

Un impactante video de orcas con su bebé en Corcovado, Costa Rica, ha cautivado a usuarios en redes sociales tras ser compartido por la página wildinstinct_costarica, del guía local Diego Cedeño.

Un encuentro difícil de repetir

Orca muestra a su cría en aguas de Corcovado en un video viral. (Foto ilustrativa) (Lilly Arce Robles.)

De acuerdo con la descripción de la publicación, el momento fue excepcional, ya que en toda su experiencia solo había presenciado algo similar en dos ocasiones, pero esta vez con un elemento especial: la presencia de una cría.

En el video se observa cómo las orcas se acercan al bote, en un comportamiento que permitió apreciar de cerca a la madre junto a su bebé. Según se relata, la orca adulta mostró a su cría en repetidas ocasiones, generando una escena que fue calificada como “tan pura que derrite el corazón”.

Un recuerdo imborrable

El registro también destaca la conexión emocional del momento, evocando referencias como la película Free Willy, al tiempo que resalta la importancia de ver a estos animales en libertad, en su entorno natural.

LEA MÁS: Hermano de Ángela Aguilar responde tras ser criticado por demostrar devoción a la Santa Muerte

El encuentro fue descrito como una experiencia que marcó no solo a quien lo grabó, sino a todas las personas presentes en la embarcación, dejando en evidencia la riqueza natural de Costa Rica y la relevancia de conservar su biodiversidad marina.