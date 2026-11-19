Karla Quesada le contestó a seguidora que aseguró que su exesposo la dejó por un hombre. (Suministrada/Suministrada)

Karla Quesada no se quedó callada ante un comentario que recibió en redes sociales sobre su vida sentimental y su divorcio del empresario Alejandro Rivera.

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Todo ocurrió durante una transmisión en vivo que realizaba el maquillista Adán Chinchilla en TikTok. En ese momento, Quesada apareció para saludar antes de asistir a la gala de este domingo del programa Mira quién baila.

Mientras compartía con los presentes, una seguidora escribió en los comentarios: “La dejaron por un hombre”, en referencia a su expareja.

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El video, compartido por la página Ando Chepeando, muestra el momento en que Karla Quesada leyó el comentario y respondió directamente a la usuaria: “Ay, nenita, supéralo, eso no fue cierto, ya en serio, métete en tu vida, seguro tienes muchos problemitas, mi amiga, usa el cerebro amor”.

Karla Quesada reaccionó a un comentario sobre su vida sentimental.

Karla Quesada se divorció de Alejandro Rivera en 2025

La empresaria confirmó su divorcio de Alejandro Rivera en noviembre del 2025, luego de apenas ocho meses de matrimonio.

Desde entonces, su vida sentimental ha generado comentarios entre algunos usuarios de redes sociales, aunque esta vez Quesada decidió responder públicamente a quien hizo referencia a su separación.