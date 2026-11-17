Mauricio Artavia, humorista conocido como Papi Paz, se salvó por tercera ocasión de salir eliminado de Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz, parece tener siete vidas en Mira quién baila. El humorista volvió a librarse de la eliminación y ya puede presumir de algo que pocos participantes han conseguido: acumular tres nominaciones y seguir en competencia.

Este domingo, 15 de noviembre, el comediante se enfrentó a Jazmín Salas en la votación del público y salió victorioso con un contundente 71,28% de los votos, mientras que su compañera recibió el 28,72%.

Aunque esta fue su tercera salvación, Artavia aseguró que siente cada vez más el cariño de la gente y que ese respaldo es una de las mayores satisfacciones que le ha dejado su participación en el programa de Teletica.

“Es impresionante lo bien que se siente sentir el apoyo de la gente y sentir un 71% de personas votando y salvándolo a uno. Ese cariño, esa buena vibra, se siente muy bien”, expresó a La Teja.

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Papi Pazz reconoció que los mensajes positivos que recibía de sus seguidores le dieron confianza antes de conocer el resultado, aunque tampoco podía dar por sentado que seguiría en competencia, pues al frente tenía a una participante que también contaba con un importante respaldo, especialmente de su esposo, el exfutbolista Christian Bolaños, y de la afición del Deportivo Saprissa.

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, fue la que salió eliminada en la novena gala de Mira quién baila luego que más del 70% de los votos fueran para Papi Paz. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

El humorista, sin embargo, tiene claro que su paso por el concurso ya le ha dejado muchísimo agradecimiento.

“Si yo me hubiera ido, me habría ido muy contento. No era una cosa así como que... Estoy muy agradecido con las personas por lo que habían hecho por mí. Ahora mucho más agradecido por tres”, comentó.

Un fenómeno que lo tiene vivo

Artavia incluso bromeó con que ahora es el rey de las nominaciones, pues ha pasado por tres y todavía no lo han eliminado.

“Por lo menos tengo el récord en algo”, dijo entre risas.

Pero ¿qué cree que ha hecho para ganarse tanto cariño del público?

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El humorista considera que el apoyo de algunos de sus compañeros ha sido importante. Mencionó especialmente a Antuan Fallas, quien lo llama cariñosamente “mi tata”, y a Julián Valverde, pues ambos tienen comunidades fuertes en redes sociales que también le han demostrado afecto.

A eso se suma que siente que ha logrado caerles bien a los televidentes, quienes se han identificado con su participación.

Papi Paz aseguró que su única misión en Mira quién baila es apoyar y dar a conocer a la fundación Resugir de Alajuela. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Incluso Artavia hizo una curiosa comparación con el fenómeno de Tim Payne, el futbolista neozelandés que se volvió viral durante el Mundial 2026 y que recibió muchísimo apoyo de la gente por ser el menos conocido en redes.

Según explicó, hay un fenómeno en el que el público termina respaldando a quien considera el más débil o a quien siente que necesita una oportunidad para demostrar lo que puede hacer.

“Tal vez, en algún momento de la vida piensan que en alguna gala no debieron haberme nominado y entonces es: ‘¿cómo lo van a nominar a él?’. La gente también tiene ese fenómeno de apoyar al más débil”, explicó.

El baile también le ha pasado factura

Aunque los jueces han destacado la mejoría que ha tenido en la pista, Papi Pazz sabe que aprender nuevas coreografías cada semana no es nada sencillo.

Contó que prácticamente comienza de cero con cada ritmo y que los primeros días son los más complicados, pues se deben aprender los pasos y dominar los movimientos antes de empezar a pulir los detalles.

Además, el esfuerzo físico ya le ha cobrado factura.

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El humorista reveló que han tenido que infiltrarle el hombro y revisarle las rodillas, por lo que tampoco ha salido ileso de esta aventura.

El humorista Mauricio Artavia dijo estar disfrutando mucho la experiencia y más sentir el apoyo de la gente. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Aun así, asegura que no siente un cansancio corporal que le impida continuar y destacó la buena relación que mantiene con sus compañeros.

De cara a la novena gala, Papi Paz tendrá que seguir esforzándose, pues una nueva nominación podría dejarlo fuera de la final, que está cada vez más cerca.

“Estoy entrenando para que las cosas me salgan bien y ojalá, si no salgo nominado, sería perfecto para ir directo a la final. Pero si no, de todas maneras, volveré a sentir el cariño de la gente”, manifestó.

Y aunque todavía no sabe lo que significa perder una nominación en Mira quién baila, tiene claro que el respaldo de sus seguidores no depende únicamente de los resultados.

“Yo gane o pierda una nominación, siempre siento el cariño de la gente”, concluyó.