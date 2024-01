¿'Mean Girls’ en versión musical? Vea al elenco de la nueva película comparado con el original

Mean Girls (en español Chicas Pesadas) fue una de las películas más populares de la década de los 2000, marcando la historia de las comedias con los populares personajes de “las plásticas”.

20 años después llegó la nueva versión de este clásico, que si bien mantiene los puntos de la historia original, cuenta con un elenco completamente diferente y tiene un elemento inesperado: es un musical.

En este nuevo filme se puede apreciar a Cady Heron, Regina George, Gretchen Wieners y Karen Shetty, solo que ahora están adaptadas para las nuevas generaciones. Por ello, acá le presentamos a las nuevas actrices y hacemos un repaso por las intérpretes originales:

'Chicas Pesadas: La Fiesta De La Venganza' - Tráiler

Cady Heron - Lindsay Lohan y Angourie Rice

El personaje de Cady Heron entró al colegio North Shore como una persona tímida, aunque luego entabló amistad con las chicas más populares del colegio. Este personaje estuvo a cargo de Lindsay Lohan, en el 2004.

En aquel momento, Lohan ya estaba posicionada como una de las estrellas más grandes de la industria del cine y la televisión, ya que se había sumado a proyectos famosos como Juego de Gemelas y Un viernes de locos.

En cambio, la actriz a cargo de interpretar a Cady Heron en la nueva versión es Angourie Rice. Conocida por papeles secundarios en las últimas tres películas de Spider-Man, también ha protagonizado en comedias como The Nice Guys y cintas de suspenso como El Seductor.

En el 2019 tomó popularidad por el episodio Rachel, Jack and Ashley Too, del programa de Netflix Black Mirror, en el que también participó la estrella de pop Miley Cyrus.

Lindsay Lohan (izq) y Angourie Rice (der) en las películas de 'Mean Girls'. (IMDb)

Regina George - Rachel McAdams y Renée Rapp

Rachel McAdams interpretó a Regina George en el clásico de Mean Girls, consolidándose como la más pesada del grupo de “las plásticas”. Después de esta actuación, McAdams se mantuvo en el estrellato, ya que fue parte de aclamados filmes como The Notebook, About Time y Doctor Strange.

En la nueva versión, Renée Rapp no decepciona a los fanáticos de la comedia, debido a que su interpretación de Regina George fue apegada a la esencia del personaje. Este éxito se remonta a que, anteriormente, ya había tomado este rol, durante la obra de teatro Mean Girls: The Musical en Broadway.

Además, Rapp participó en el programa The Sex Lives of College Girls (disponible en HBO Max) y, actualmente, trabaja en la industria musical. Su primer disco salió en agosto del 2023 con el título Snow Angel.

Regina George, quizás el personaje más reconocido de 'Mean Girls', fue interpretado primero por Rachel McAdams (izq) y después por Renée Rapp (der). (IMDb)

Gretchen Wieners - Lacey Chabert y Bebe Wood

Grethcen Wieners, una de las dos mejores amigas de Regina George en Mean Girls, fue llevada a la pantalla grande por primera vez por Lacey Chabert. Previo a alcanzar este papel, la actriz hizo la locución de Meg Griffin en la primera temporada de Padre de familia.

Después del estreno de Mean Girls, Wieners participó en películas navideñas como Haul Out The Holiday y en series de ciencia ficción como Perdidos en el espacio.

En cuanto a la actriz de Gretchen en la nueva versión, se trata de Bebe Wood. Antes de interpretarla, ya había actuado en series populares como Veep y The New Normal, hasta que alcanzó mayor popularidad cuando participó en Love, Victor.

Gretchen Wieners es el personaje interpretado por Lacy Chabert (izq) en el 2004) y Bebe Wood (der) en el 2024. (IMDb)

Karen Shetty - Amanda Seyfried y Avantika

En la actualidad, Amanda Seyfried continúa siendo una de las actrices más populares en Hollywood. En la primera película de Mean Girls hizo el papel de la querida Karen Shretty, pero también es conocida por protagonizar en las cintas de Mamma Mia! y Ted 2.

La actriz que toma el rol de Karen en el nuevo filme musical es Avantika, quien a pesar de tener 18 años, ya cuenta con gran experiencia en el mundo de la televisión. En el 2022 participó en la película de Disney Spin y también fue parte de la comedia Senior Year.

Amanda Seyfried (izq) y Avantika (der) tomaron el rol de Karen en 'Mean Girls'. (IMDb)

Jaquel Spivey (izq) y Auliʻi Cravalho (der) hacen los roles de Damian y Janis, respectivamente, en 'Mean Girls' del 2024. (IMDb)

Como la profesora Norbury, Tina Fey actuó en las dos películas de 'Mean Girls'. (IMDb)