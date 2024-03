Neuralink: Primer paciente se dio el gusto jugando videojuegos con la mente

Neuralink, la empresa del multimillonario Elon Musk, nació con el propósito de cambiar el mundo. La idea es colocar implantes en los cerebros de personas con parálisis para devolverles cierta normalidad en sus vidas.

En 2023, recibieron la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para realizar su primer ensayo clínico en humanos y esta semana, en un en vivo en X, Noland Arbaugh de 29 años, tetrapléjico y el primer paciente de Neuralink, contó cómo ha sido su vida desde la operación.

Neuralink le cambió por completo la vida a Noland Arbaugh. Foto: Wall Street Journal. (Neuralink)

Por un lado, aseguró que ya se había recuperado por completo, incluso agradeció que pudo recuperar su libertad y autonomía.

El mismo Musk, en el pasado, salió a decir que que el implante estaba funcionando bien y que se había detectado un prometedor pico neuronal.

Pero lo que más agradece Arbaugh es que pudo volver a jugar Sid Meier ‘s Civilization 6, uno de sus juegos favoritos de estrategia. Arbaugh incluso se sinceró y admitió que estaba enfiebrado a tal punto, que se quedó hasta las 6 de la mañana jugando.

Pero ¿cómo?

Explicar cómo funciona el Neuralink no es sencillo. En pocas palabras lo que se hace es que un robot quirúrgico corta una pequeña sección en el cráneo, para tener espacio para el implante que mide lo mismo que una moneda.

Luego, en la cabeza se ponen unos hilos muy finos que transportan electrodos a ciertas partes del cerebro. De esa forma, cada vez que hay un estímulo o actividad neuronal, esa información se transmite a través del implante a una aplicación de Neuralink.

Así se ve el implante de Neuralink. Foto: PCMag Uk.

Esta aplicación decodifica el mensaje y lo ejecuta como una acción, por ejemplo, mover una pieza de ajedrez en la computadora.

Por su parte, Musk ha dejado claro su ambicioso plan. La idea es que eventualmente el implante desvíe señales desde el cerebro, hacia cualquier parte del cuerpo que esté dañada, para restaurar la movilidad.

Además han hablado seriamente de la posibilidad de usar estos implantes para estimular ciertas regiones del cerebro y ayudar a pacientes ciegos a ver con la ayuda de cámaras.

Pero por el momento, celebran las pequeñas victorias.

Arbaugh ahora es capaz de usar el implante para manipular el cursor de una computadora solo con el pensamiento y a lo largo de la transmisión lo demostró, mientras hablaba y jugaba ajedrez.

“Era como usar la fuerza en el cursor. Podía hacer que se moviera donde quisiera, simplemente mirando hacia algún lugar de la pantalla. Fue una experiencia muy salvaje”, explicó Arbaugh.

Además de Civilization IV y ajedrez, Arbaugh aseguró que no le fue tan mal jugando Mario Kart 8: Deluxe, junto a sus familia y amigos. Y aunque no lo dejaron ganar, el segundo lugar no es para nada despreciable.

Neuralink le permitió a Noland Arbaugh volver a disfrutar de los videojuegos. Foto: Business Insider.

“Valió la pena, creo que es la mejor manera de decirlo, fue increíble (...) honestamente, la mayor restricción en este momento es tener que esperar a que el implante se cargue”, dijo entre risas.

Además de videojuegos, Arbaugh ha estado usando el Neuralink para aprender japonés y frances.

“No es perfecto (...) no quiero que la gente piense que este es el final del camino, aún queda mucho trabajo por hacer, pero ya ha cambiado mi vida…”, concluyó.