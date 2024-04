Condenaron a ex actor de Marvel por agresión contra su expareja

Jonathan Majors, el actor gringo conocido por su papel de Kang en la serie de Loki y la más reciente película de Ant-Man, ya tiene su sentencia luego de ser acusado por su expareja Grace Jabbari, por agresión y acoso.

Jonathan Majors interpreta a Kang, el nuevo villano de Marvel (Marvel)

Casi cinco meses después de que se le declarara culpable por agresión, un juez de Nueva York sentenció a Majors a 52 semanas de terapia bajo libertad condicional.

Desde el juicio en diciembre, Majors está acudiendo a terapias y sesiones de ayuda. Los resultados luego se envían a una corte, si él falta a alguna sesión o si la corte determina que su progreso no es positivo, un juez lo puede enviar hasta 364 días de cárcel.

La defensa de Majors aplaudió la sentencia y ahora van a pedir que algunas de las sesiones se hagan de forma virtual.

Por su parte, Jabbari, su ex pareja, no acepta la sentencia y dijo que no se va a detener hasta que realmente se haga justicia.

“Él no está arrepentido. No ha aceptado la responsabilidad y lo volverá a hacer. Dañará a otras mujeres. Este hombre se piensa que está por encima de la ley”, dijo en una entrevista para el medio The Hollywood Reporter.

“No descansaré hasta que sienta que no haya ningún peligro para cualquier otra persona”, concluyó.