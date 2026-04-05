Crimen de Moriah Wilson: Kaitlin Armstrong huyó a Costa Rica y hoy es tendencia en Netflix

La trágica muerte de la ciclista Anna Moriah Wilson, ocurrida en 2022 y que involucró el nombre de Costa Rica, ha tomado relevancia tras un documental reconstruido por la plataforma de Netflix.

El documental, titulado “La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson”, se ha posicionado entre las producciones más vistas en el país, ubicándose en el puesto número 7.

LEA MÁS: Aparece mujer tras 32 años desaparecida y rechaza volver a su antigua vida

La obra audiovisual recuerda la trágica historia de Moriah, quien fue encontrada sin vida en Austin, Texas, tras recibir tres disparos.

El documental se ubica en la posición 7 de producciones más populares en Costa Rica. (Media Noche Macabra/YouTube)

Celos y una investigación que cruzó fronteras

Las investigaciones apuntaron a Kaitlin Armstrong, pareja del ciclista Colin Strickland, como principal sospechosa del crimen. Según los reportes, el hecho habría ocurrido tras enterarse de la relación entre su pareja y la víctima, por lo que los celos habrían sido un factor determinante.

LEA MÁS: Noelia Castillo ya fue sepultada y este fue el duro desplante de su padre tras recibir la eutanasia

Las autoridades señalaron que Armstrong utilizó aplicaciones de entrenamiento y GPS para ubicar a Wilson, lo que resultó clave para esclarecer los hechos.

La fuga que llegó a Costa Rica

Tras ser interrogada, Armstrong vendió su vehículo y huyó utilizando un pasaporte falso. Su destino fue Cóbano, en Puntarenas, donde intentó ocultarse cambiando su apariencia física, incluyendo modificaciones en el cabello y cirugías estéticas.

Kaitlin Armstrong se realizó varios cambios en su apariencia física. (Daño Mortal/YouTube)

La detención se produjo 43 días después, tras una intensa búsqueda internacional.

El documental que revive el caso

El documental de Netflix de 97 minutos no solo recrea los hechos, sino que también profundiza en la vida de la víctima a través de testimonios e imágenes de su trayectoria deportiva.

Actualmente, Armstrong cumple una condena de 90 años de prisión, mientras el caso sigue generando interés y debate.