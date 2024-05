Día de Star Wars: Se celebra el 4 de mayo debido a una curiosa historia

Todos los 4 de mayo se celebra el día de Star Wars. (Instagram)

Todos los 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars, debido a una particular y curiosa historia.

Según La Nación de Argentina, la franquicia que inició con el estrenó de La guerra de las galaxias (1977) y siguió con otras recordadas ocho películas, tiene su día especial desde el 4 de mayo del 2011, y el cual surgió debido a un juego de palabras.

Esto inició cuando el Toronto Underground Cinema de la ciudad canadiense organizó un festival de cine alegórico a Star Wars que empezaba el 4 de mayo llamado May the 4th Be With You (Que el 4 de mayo te acompañe), en el que se proyectaba en orden cronológico las, hasta entonces, seis películas de la saga.

Este juego la palabras en inglés equiparaba el vocablo Fourth (usada en referencia al cuarto día de mayo) y Force (fuerza), con lo que parafraseaba la famosa frase “Que la fuerza te acompañe”, una de las líneas más icónicas de la historia, la cual desde la primera cinta es usada por los guerreros Jedis para desear buena suerte.

Este juego de palabras se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News felicitó a la política conservadora Margaret Thatcher por la victoria de su partido comicios del 3 de mayo de 1979, que derivaron en el nombramiento de la “Dama de hierro” como primera ministra al día siguiente, (es decir, 4 de mayo). En aquel entonces, los periodistas de Evening News titularon “May the 4th be with you, Maggie”, una referencia que no se le escapó a una sociedad fanatizada con la por entonces novedosa historia de guerras cósmicas, la cual, además, empezaba a ser utilizada.