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Estas son las películas de Semana Santa que podrá ver este martes en televisión nacional

La televisión nacional ofrece una programación especial con películas bíblicas y clásicas para este Martes Santo

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Por Hillary Chinchilla Marín

La televisión nacional mantiene su tradición de Semana Santa con una programación especial para este Martes Santo, que incluye películas bíblicas y clásicas para toda la familia.

Las producciones se transmitirán principalmente por canal 36, con una opción adicional en canal 1.

Programación completa del Martes Santo

Imágenes de películas de Semana Santa
Películas de Semana Santa (Archivo/Archivo)

Estas son las películas, horarios y canales disponibles:

  • 1:00 p. m.Tomás (Canal 36)
  • 2:30 p. m.David y Goliat (Canal 36)
  • 4:00 p. m.María Magdalena (Canal 36)
  • 4:00 p. m.Quo Vadis (Canal 1)
  • 7:00 p. m.José: los sueños del faraón (Canal 36)

Opciones para seguir la tradición

La cartelera incluye relatos clásicos del Antiguo y Nuevo Testamento, ideales para quienes mantienen la tradición de ver cine religioso durante Semana Santa.

Producciones como David y Goliat y María Magdalena destacan por contar historias emblemáticas, mientras que Quo Vadis ofrece una visión histórica del cristianismo en sus inicios.

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Estas películas forman parte de la programación habitual de la televisión en esta época, consolidándose como una opción para compartir en familia.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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