Diciembre de 2026 llegará cargado de estrenos cinematográficos y películas navideñas para disfrutar tanto en las salas de cine como en casa. Imagen ilustrativa creada con IA. (Chatgpt/Chatgpt)

Los amantes del cine tendrán muchas opciones para despedir el 2026, pues diciembre llegará cargado de estrenos cinematográficos, entre ellos algunas de las producciones más esperadas del año.

El regreso de franquicias como Avengers, Dune y Jumanji figura entre las principales novedades que llegarán a la pantalla grande durante el último mes del año.

Por su parte, Netflix, Disney+, Prime Video y Apple TV+ tendrán nuevas películas navideñas, comedias románticas y aventuras familiares para quienes prefieran quedarse en casa.

Películas que se estrenan en los cines en diciembre de 2026

Dude vuelve este 2026

Noche de paz 2 (3 de diciembre): David Harbour vuelve a interpretar a Santa Claus en una película cargada de acción y humor negro. En esta ocasión, tras ser expulsado del Polo Norte, queda atrapado en un centro comercial de Nueva Jersey asediado por delincuentes. Para enfrentarlos deberá recurrir a la Señora Claus, interpretada por Kristen Bell.

Atrápelo quien pueda (10 de diciembre): una comedia de enredos que figura entre las alternativas para quienes buscan disfrutar de una película más ligera durante las vacaciones.

Avengers: Doomsday (17 de diciembre): una de las producciones más esperadas de Marvel reunirá a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men. Uno de sus mayores atractivos será el regreso de Robert Downey Jr., esta vez interpretando al villano Doctor Doom.

Marvel Studios publicó el primer avance oficial de 'Avengers: Doomsday' y anunció que la película llegará a los cines en diciembre de 2026. (Marvel/Marvel)

Dune: Parte tres (17 de diciembre): la historia de ciencia ficción continuará explorando las consecuencias del ascenso al poder de Paul Atreides.

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Jumanji: Mundo abierto (25 de diciembre): Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan regresan en el capítulo final de la franquicia. Una activación accidental del videojuego provocará que las criaturas y los peligros de la jungla lleguen al mundo real en plena Navidad.

Películas navideñas que llegan a Netflix, Disney+ y Prime Video

Las plataformas digitales también tendrán novedades para quienes disfrutan de las historias llenas de romance, magia y aventuras navideñas.

Mickey: Solo en casa (27 de noviembre, Disney+): el famoso personaje deberá proteger su hogar mientras enfrenta una serie de divertidos contratiempos durante las celebraciones.

Atrapada en las vacaciones (2 de diciembre, Netflix): protagonizada por Maddie Ziegler, cuenta la historia de Mae, una joven que queda atrapada en un bucle temporal que la obliga a revivir sus vacaciones navideñas hasta descubrir qué la hace verdaderamente feliz.

Misión bolsa mágica (2 de diciembre, Prime Video): Arnold Schwarzenegger interpreta a Papá Noel, quien deberá recurrir a un hábil ladrón, interpretado por Alan Ritchson, para recuperar su saco de regalos y salvar la Navidad.

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EEl diario de Greg en Navidad: La escapada (4 de diciembre, Disney+): Greg Heffley vivirá unas vacaciones familiares que tomarán un giro inesperado en medio de una tormenta invernal.

Los Fraguel: Un regalo navideño (4 de diciembre, Apple TV+): los clásicos personajes regresan con una aventura musical centrada en la amistad y la importancia de compartir.

Películas navideñas que ya puede disfrutar

Netflix, Disney+, Prime Video y Apple TV+ tendrán nuevas películas navideñas para disfrutar durante las vacaciones de diciembre. (Netflix/Netflix)

Si no quiere esperar hasta diciembre para comenzar su maratón de películas navideñas, estas son algunas de las producciones estrenadas durante noviembre.

Guardaespaldas por Navidad (Netflix): Leighton Meester y Jared Padalecki protagonizan esta comedia romántica sobre una estrella del pop y el hombre encargado de su seguridad durante las fiestas.

El intercambio navideño (Netflix): dos hermanas con estilos de vida completamente diferentes deciden intercambiar sus rutinas antes de Nochebuena, una experiencia que les permitirá descubrir nuevas oportunidades sentimentales.

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (Netflix): una emergencia médica separa a una familia y su fiel perro emprende una aventura para intentar reunirlos antes de Navidad.

Snoopy presenta: 12 días para Navidad (Apple TV+): Charlie Brown y sus amigos protagonizan un especial animado lleno de música y tradiciones navideñas.

El 18 de diciembre está previsto el estreno de Ray Gunn, una película animada dirigida por Brad Bird, reconocido por su trabajo en Los Increíbles.

La producción sigue al último detective privado humano de una ciudad retrofuturista, quien deberá investigar un misterio relacionado con extraterrestres y conspiraciones.

La cinta contará con las voces de Sam Rockwell y Scarlett Johansson y será una alternativa para quienes buscan una historia de ciencia ficción y misterio durante las vacaciones de fin de año