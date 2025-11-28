Falleció Danny Seagren, el primer Spider-Man en imagen real, a los 81 años

El mundo del espectáculo despidió a Danny Seagren, quien fue el primer actor en interpretar a Spider-Man en imagen real y una figura clave de la televisión educativa en Estados Unidos. La familia confirmó su fallecimiento este miércoles, mediante un comunicado fechado el 10 de noviembre.

Un pionero del superhéroe más famoso

Danny Seagren fue el primer actor en interpretar a Spider-Man en imagen real. (tomada de X/Tomada de Twitter)

La noticia, difundida inicialmente por The Sun, recordó el papel fundamental de Seagren en los años setenta, cuando encarnó al superhéroe en el programa The Electric Company de PBS. En esta producción, protagonizaba las secciones Spidey Super Stories, donde aparecía con el traje rojo y azul característico, interpretando a un Spider-Man mudo cuya voz se mostraba mediante viñetas en pantalla.

Aunque la figura del superhéroe hoy domina el cine mundial, la primera encarnación en imagen real correspondió a Seagren, quien aportó al personaje un estilo peculiar dentro de un formato educativo y murió a los 81 años.

De bailarín a referente de la televisión infantil

Daniel Morley Seagren llegó a Nueva York con la intención de convertirse en bailarín profesional. Su carrera dio un giro decisivo en 1968, cuando conoció a Jim Henson, creador de los Muppets, quien lo entrenó personalmente en la manipulación de títeres sin experiencia previa.

LEA MÁS: Actor perdió medio pulmón tras confundir síntomas de cáncer con una gripa

El avance fue tan rápido que, apenas dos semanas después de recibir su primer muñeco, ya actuaba en The Ed Sullivan Show, uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense. Más adelante, colaboró en Barrio Sésamo, donde incluso llegó a sustituir en ocasiones a Caroll Spinney como Paco Pico (Big Bird) en episodios y presentaciones públicas.

Su aporte a la televisión infantil marcó a generaciones. (tomada de X/Tomada de Twitter)

Un casting memorable

Seagren también relató en entrevistas la peculiar audición que lo llevó a interpretar a Spider-Man. Para impresionar al productor, subió a un archivador, se impulsó sobre su hombro y cayó directamente sobre una mesa. Aquella muestra de habilidad física le consiguió el papel de inmediato. A lo largo de su vida, afirmó que jamás se sintió ridículo tras la máscara y que valoró profundamente su contribución al personaje.

Nota realizada con ayuda de IA.