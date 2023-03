Integrante de RBD vuelve a las telenovelas en la mejor etapa de su vida

A la par de su regreso a los escenarios junto al grupo nacido de la telenovela Rebelde, Dulce María acaba de estrenar la telenovela Pienso en ti, que representa su debut con un rol estelar en una etapa más madura de su vida.

En la producción de Carlos Bardasano, donde comparte protagonismo con David Zepeda, la artista puede combinar sus dos pasiones: la música y la actuación, aunque señala que al principio no sabía si lo aceptaría debido a la apretada agenda por el reencuentro de RBD y su faceta como mamá.

“Dije: ‘¿cómo le voy a hacer? Es un proyecto importante, un protagónico que canta, actúa’. No sabía muy bien cómo iba a pasar, por eso mi mamá me ayudaba a cuidar a mi bebita, junto con toda mi familia”, indicó al Universal de Mexico.

LEA MÁS: Actor costarricense brilló en los Premios Óscar

La artista agregó que siente que es su primer papel principal siendo adulta.

Esto es algo que no me esperaba porque podría haber mil protagónicos, pero no sería lo mismo que este que combina mis dos pasiones. Es mi primer protagónico como mujer porque todos habían sido cosas juveniles, muy grandes y hermosos, pero juveniles”, comentó.

Dulce contó que están sorprendidos por la respuesta de la gente y que cuando terminen las grabaciones se va a enfocar al 100% en el regreso de RBD.

La nueva producción de la artista acaba de iniciar en el canal de cable, El Canal de las Estrellas, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, si usted quiere disfrutar de esa historia y no tiene servicio de cable, lo puedo contratar aquí: https://www.tigo.cr/promo/teleguia