‘La insoportable levedad del ser’: ¿dónde ver la película inspirada en la obra de Milan Kundera?

Ante el deceso del gran escritor Milan Kundera este 12 de julio, su obra más grande se recuerda con admiración. Hablamos, nada menos, de La insoportable levedad del ser, un clásico contemporáneo que combinó a la perfección el drama y la filosofía.

Aquella novela le dio un estatus de celebridad literaria a Kundera, lo cual facilitó que la obra fuera adaptada a la gran pantalla, en 1988.

El filme fue nominado al Oscar por mejor cinematografía y mejor guión adaptado. Foto: IMDB

La película, titulada con el mismo nombre, ha arrastrado buenas críticas desde su lanzamiento y conviene ser vista o revisitada.

La historia de La insoportable levedad del ser es la siguiente: Tomás es médico y un mujeriego empedernido en la Checoslovaquia de los 60. Además es un hombre apolítico que es herido de amor por Teresa, una chica de pueblo.

Sabina, su amante más sofisticada, acaba por aceptar la relación de Tomás con Teresa, y entre las dos mujeres nace una buena amistad.

Unos jóvenes Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis mostraron sus dotes en este filme. Para los noventa, se habían convertido en súperestrellas. Foto: IMDB

Los tres se ven envueltos en la Primavera de Praga de 1968 y cuando los tanques soviéticos aplastan a los rebeldes no-violentos, sus ilusiones se hacen añicos y sus vidas cambian para siempre.

La película contó con un elenco espectacular. El premiado actor Daniel Day-Lewis encarnó a Tomás, la laureada actriz Juliette Binoche dio vida a Teresa y Lena Olin a Sabina, para construir ese trío amoroso.

También aparecieron otros grandes intérpretes como Derek de Lint, Stellan Skarsgard y Erland Josephson.

Philip Kaufman fue el cineasta a cargo de la producción, el cual también dirigió Invasion of the Body Snatchers (1978), The Right Stuff (1983), Henry and June (1990) y The Wanderers (1979).

El crítico Pablo Kurt, del portal Filmaffinity, reseñó el largometraje con buenas impresiones. “Aclamada adaptación de la famosa novela de Milan Kundera. El director Philip Kaufman, que acababa de triunfar con sus ocho nominaciones a los Oscar de The Right Stuff, fue el encargado de adaptar el libro de moda en occidente a mediados de los ochenta”.

“Sus bazas: altas dosis de erotismo, su carga filosófica (lógicamente mucho menor que en el libro, denso y complejo) y la crítica al comunismo. Para ello contó con un trío de actores protagonistas todavía no muy conocido para el momento, pero que pusieron la máxima intensidad en este triángulo amoroso ambientado en la primavera de Praga del 68. Es un filme interesante”, se lee en su reseña.

Puede disfrutar de esta película puede comprándola en la plataforma de Google Play TV por ¢5.900 , así como también adquiriéndola en Apple TV por $14.99.