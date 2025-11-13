Teleguía series y películas

Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven a Runway en el trailer de El diablo viste a la moda 2

La secuela del clásico de 2006 revela su primer vistazo y confirma el retorno de Meryl Streep y Anne Hathaway en un encuentro que marca el regreso al universo de la moda

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El primer adelanto de El diablo viste a la moda 2 confirmó el reencuentro entre Miranda Priestly y Andy Sachs, casi dos décadas después del estreno de la película original.

LEA MÁS: Toy Story 5 lanza su primer tráiler y revela a Lilypad, la nueva amenaza tecnológica

Regreso a Runway con elenco estelar

El elenco original y nuevas incorporaciones impulsan la producción de El diablo viste de Prada 2, estreno 2026. (Archivo)

El avance liberado muestra apenas unos segundos, pero suficientes para revelar el regreso a la revista Runway y la tensión clásica entre los personajes interpretados por Meryl Streep y Anne Hathaway. La historia presenta a Miranda enfrentando una nueva crisis ante el declive de la prensa escrita, mientras Andy aparece como ejecutiva de una compañía poderosa cuya inversión se vuelve crucial para la icónica directora editorial.

LEA MÁS: Revelan el primer adelanto de la película de Michael Jackson y confirman su fecha de estreno

La producción retoma a figuras clave del elenco original, entre ellas Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman. A ellos se suman Kenneth Branagh y Simone Ashley, además de nombres como Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet, según reportes de Variety.

Anne Hathaway
Meryl Streep y Anne Hathaway lideran el regreso a Runway en la esperada secuela.

La filmación comenzó en verano y apunta a un estreno para el 1 de mayo de 2026. Tanto el director David Frankel como la guionista Aline Brosh McKenna regresan para esta producción, con el reto de replicar la fórmula que convirtió a la primera entrega en un referente del cine contemporáneo.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
PelículaEl Diablo viste a la modaAnne HathawayMeryl StreepCineNotas IATLTrailerNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.