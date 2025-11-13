Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven a Runway en el trailer de El diablo viste a la moda 2

El primer adelanto de El diablo viste a la moda 2 confirmó el reencuentro entre Miranda Priestly y Andy Sachs, casi dos décadas después del estreno de la película original.

Regreso a Runway con elenco estelar

El elenco original y nuevas incorporaciones impulsan la producción de El diablo viste de Prada 2, estreno 2026. (Archivo)

El avance liberado muestra apenas unos segundos, pero suficientes para revelar el regreso a la revista Runway y la tensión clásica entre los personajes interpretados por Meryl Streep y Anne Hathaway. La historia presenta a Miranda enfrentando una nueva crisis ante el declive de la prensa escrita, mientras Andy aparece como ejecutiva de una compañía poderosa cuya inversión se vuelve crucial para la icónica directora editorial.

La producción retoma a figuras clave del elenco original, entre ellas Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman. A ellos se suman Kenneth Branagh y Simone Ashley, además de nombres como Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet, según reportes de Variety.

Meryl Streep y Anne Hathaway lideran el regreso a Runway en la esperada secuela.

La filmación comenzó en verano y apunta a un estreno para el 1 de mayo de 2026. Tanto el director David Frankel como la guionista Aline Brosh McKenna regresan para esta producción, con el reto de replicar la fórmula que convirtió a la primera entrega en un referente del cine contemporáneo.

