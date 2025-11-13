Teleguía series y películas

Toy Story 5 lanza su primer tráiler y revela a Lilypad, la nueva amenaza tecnológica

El primer avance oficial de Toy Story 5 muestra el regreso del elenco clásico y presenta a Lilypad, una tablet que amenaza con cambiar la vida de los juguetes de Bonnie

Por Hillary Chinchilla Marín

El primer tráiler oficial de Toy Story 5 reveló un adelanto cargado de tensión para la pandilla de juguetes liderada por Woody y Buzz Lightyear, quienes enfrentarán un nuevo reto marcado por la tecnología. La película llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

Una nueva amenaza tecnológica para los juguetes

Toy Story
Toy Story (Disney Latino/La Nación)

El avance muestra que Bonnie ahora cuenta con Lilypad, una tablet que podría llevar a los juguetes tradicionales al olvido. La presencia de este dispositivo promete alterar la dinámica de juego y representar un desafío que pondrá en aprietos a los personajes de siempre.

El enfoque creativo detrás de Lilypad

Según el medio especializado en cine, Espinof, los codirectores Andrew Stanton y Kenna Harris explicaron durante la presentación del tráiler que explorar el impacto del mundo tecnológico actual fue uno de los ejes centrales de esta nueva entrega. Además, confirmaron que la actriz Greta Lee dará voz a Lilypad, aportando un tono equilibrado entre lo juguetón y lo antagónico.

El elenco clásico regresa para la quinta entrega

El reparto original continúa con Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz, Joan Cusack como Jessie y Tony Hale como Forky, entre otros. Esta será la primera película de la franquicia producida sin la participación de John Lasseter, quien dejó Pixar en 2018.

Toy Story 5PelículaCineTrailer
