Netflix celebra la Navidad con estas películas llenas de amor, comedia y espíritu festivo

Los amantes del cine romántico y navideño ya pueden disfrutar de una nueva selección de películas en Netflix, ideal para acompañar con una manta y una taza de chocolate caliente. La plataforma estrenó y anunció varias producciones originales que mezclan amor, humor y el espíritu de las fiestas.

A continuación, un repaso por los títulos más esperados de esta temporada.

Navidad bajo las luces

Ya disponible en Netflix, esta película cuenta la historia de Emily, una mujer que regresa a su pueblo natal tras un golpe personal y decide continuar el legado de su madre organizando una feria navideña. En ese proceso, conocerá a Luke, un artista que le devolverá la ilusión por la Navidad y el amor.

Netflix estrenó una nueva selección de películas románticas para la temporada navideña. (Netflix/Fotomontaje realizado con Canva)

Nuestra historia de Navidad

Otra historia romántica que ya se puede disfrutar en la plataforma. Joanna viaja a visitar a sus padres junto a su novio Chris, pero un malentendido da pie a una serie de enredos y recuerdos que conectan el pasado y el presente con una historia que promete risas, emociones y reencuentros familiares.

Todo lo que deseo para Navidad

La protagonista, Maggie, sueña con ser cantante y compositora, pero siente que la tecnología la supera. Mientras ayuda a sus padres en la granja familiar, conoce a Archer, un empresario que también enfrenta un cambio personal. Juntos descubrirán que el amor puede ser el mejor regalo de las fiestas.

Una Navidad ex-cepcional

Historias de amor, humor y reencuentros protagonizan los estrenos de Navidad 2025. (Canva /Canva)

Con estreno programado para el 12 de noviembre, esta comedia muestra cómo una mujer recién divorciada debe convivir con su ex y su nueva pareja durante la Navidad. Entre enredos, recuerdos y reconciliaciones, la película explora el verdadero significado del perdón y las segundas oportunidades.

El encanto del champán

Disponible desde el 19 de noviembre, esta historia lleva al público a Francia, donde Sydney, una ejecutiva ambiciosa, viaja para comprar una histórica empresa de champán. Allí conoce a Henri Cassell, hijo del fundador, quien cambiará su forma de ver la vida y el amor.

Un robo muy navideño

Programada para el 26 de noviembre, esta cinta combina comedia, romance y acción. Sophia y Nick, dos ladrones novatos, planean robar unos grandes almacenes en Nochebuena, pero el destino les tiene preparado un golpe mucho más grande: enamorarse.

Con estas producciones, Netflix busca recrear la magia de la Navidad y ofrecer a su público historias llenas de calidez, amor y esperanza, ideales para disfrutar en familia o en pareja durante esta época especial.

