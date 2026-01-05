Michael J. Fox vuelve a la actuación tras cinco años fuera por avance del Párkinson

Luego de cinco años alejado de la actuación debido al avance del Párkinson, Michael J. Fox volverá a las cámaras con un papel en la tercera temporada de Terapia sin filtro, la comedia dramática de Apple TV.

El actor, recordado por sagas como Volver al Futuro y Travesuras de un lobo adolescente, compartirá escena con Harrison Ford.

Una experiencia diferente en el set

Aunque no se han revelado detalles sobre su personaje, Fox aseguró que este proyecto le permitió disfrutar nuevamente del trabajo sin presiones.

Michael J. Fox volverá a las pantallas. (Apple TV/Captura)

“Fue la primera vez que pude aparecer en un set y no tuve que preocuparme por si estaba demasiado cansado o si tenía tos o algo así. Simplemente lo hago”.

El respaldo de Harrison Ford

Por su parte, Harrison Ford destacó las cualidades humanas y profesionales de su compañero, a quien describió como un ejemplo de coraje, fortaleza y gracia. La tercera temporada de la serie se estrenará de manera global el miércoles 28 de enero en Apple TV.