Netflix tiene lista una serie solo para los fuertes de estómago

Netflix podría no estar pasando por su mejor momento, pero no ha dejado de cumplir con su gran misión: entretener. Y ahora está apostando por un público mayor con series como Parasyte: Los Grises, una producción de 6 capítulos que promete ser solo para los fuertes de estómago.

Netflix quiere sacarla del estadio con su nueva serie Parasyte: Los Grises. Foto: Netflix

Acá puede ver el tráiler:

Parasyte es la nueva historia del director Yeon Sang-ho, mente detrás de la aclamada película de terror Tren a Busan, y sigue a un grupo de humanos en su lucha por sobrevivir una invasión parasitaria.

La serie está basada en el manga Parasyte, The Grey de Hitoshi Iwaaki y se estrena exclusivamente en la plataforma de streaming este 5 de abril.