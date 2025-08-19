Teleguía series y películas

Teletica anuncia que dos programas muy queridos por los ticos volverán a su pantalla

Teletica dio una noticia que le gustará a muchos de sus televidentes

Por Hillary Chinchilla Marín
Dragon Ball
Dragon Ball se verá en la pantalla de Teletica. (Archivo)

Teletica anunció que vuelven dos programas muy queridos y exitosos a su pantalla.

Por medio de sus redes sociales anunciaron que las reconocidas series animadas Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco se podrán seguir gratis todas las semanas por canal 7.

“El tren del tiempo nos lleva a una época inigualable. ¡Ahora los sábados en la mañana pueden ver Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco por Teletica!“, anunciaron en TD Más.

Los programas, que han acompañado a miles durante muchos años, sobre todo en su infancia, tomarán la pantalla los sábados de 9 a 11 de la mañana.

“La historia principal comienza con Goku, un niño con cola de mono, que conoce a Bulma, una joven que busca las siete Dragon Ball, artefactos mágicos que conceden deseos al ser reunidos. Juntos, se embarcan en una aventura en la que Goku entrena para volverse más fuerte y proteger a sus amigos”, dice la sinopsis.

Por otro lado, Los Cabellos del Zodiaco narra la historia de unos jóvenes que sirven a la diosa Atenea y luchan contra el mal.

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

