Teletica anuncia que dos programas muy queridos por los ticos volverán a su pantalla

Dragon Ball se verá en la pantalla de Teletica. (Archivo)

Teletica anunció que vuelven dos programas muy queridos y exitosos a su pantalla.

Por medio de sus redes sociales anunciaron que las reconocidas series animadas Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco se podrán seguir gratis todas las semanas por canal 7.

“El tren del tiempo nos lleva a una época inigualable. ¡Ahora los sábados en la mañana pueden ver Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco por Teletica!“, anunciaron en TD Más.

LEA MÁS: Exparticipante de Nace una estrella es el nuevo fichaje de Mira quién baila

Los programas, que han acompañado a miles durante muchos años, sobre todo en su infancia, tomarán la pantalla los sábados de 9 a 11 de la mañana.

“La historia principal comienza con Goku, un niño con cola de mono, que conoce a Bulma, una joven que busca las siete Dragon Ball, artefactos mágicos que conceden deseos al ser reunidos. Juntos, se embarcan en una aventura en la que Goku entrena para volverse más fuerte y proteger a sus amigos”, dice la sinopsis.

LEA MÁS: Nueva periodista de Teletica es de Cartago, aficionada al Saprissa y brincó de la competencia a canal 7

Por otro lado, Los Cabellos del Zodiaco narra la historia de unos jóvenes que sirven a la diosa Atenea y luchan contra el mal.