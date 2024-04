Nintendo agregó tres juegos retro a su biblioteca

Nintendo tiene claro que los buenos juegos nunca mueren y es por eso que hay más de 100 juegos de consolas retro como el NES, Super NES y hasta el Game Boy, disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Nintendo está apostando por los clásicos para atraer nuevos jugadores. Foto: CQ España/Getty Images.

Entre los juegos hay algunas joyas como Super Mario Bros 3, The Legend of Zelda: A Link to the Past y F-Zero. Esta semana Nintendo anunció que Wrecking Crew ‘98, SUPER R-TYPE y Amazing Hebereke, se van a unir a la lista de juegos disponibles.

Wrecking Crew ‘98, créanlo o no, es un juego de rompecabezas de Mario que se lanzó, exclusivamente, en Japón para la consola Famicom.

La idea es muy sencilla, los jugadores controlan a Mario, quien tiene que esquivar ataques e ir destruyendo paredes y otros obstáculos hasta despejar por completo el mapa.

La versión ‘98 es más competitiva y enfrenta a dos jugadores, que deben despejar la mayor cantidad de espacios para hacerle daño a su contrincante y ganar el juego.

Por su parte, SUPER R-TYPE es el clásico juego de arcade en el que utilizamos una nave para repeler oleadas de extraterrestres que atacan el mundo. Entre más naves destruyan, más puntos acumulan y ganan puntos.

En total, son siete niveles, pero cada uno es más difícil que el otro y van a tener que sacar sus mejores reflejos para llegar al final.

Por último, Amazing Hebereke es un juego de lucha de hasta cuatro jugadores, y el último en pie es el ganador. Cada personaje tiene sus ataques especiales y la idea es usar los poderes y las trampas de cada mapa, para eliminar al resto de personajes.

Nintendo Switch Online es un servicio de suscripción que permite jugar en línea, da acceso a la nube para guardar partidas, cuenta con ofertas y los juegos clásicos. Tiene un precio de 20 dólares (poco más de 10.000 colones) anuales.