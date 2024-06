El juego más importante de Xbox pronto podría llegar a PlayStation

Xbox supuestamente está trabajando en una versión modernizada de uno de sus juegos más importantes - -para no decir que el más importante- -, Halo: Combat Evolved. Y si bien pronto podría hacer el anuncio oficial, según rumores, Xbox está considerando dar un paso histórico y permitir que este juego llegue a PlayStation.

Halo: Combat Evolved marcó el inicio del fenómeno en el que se convertiría la franquicias de Halo. Foto: Xbox Wired.

Según reportes del medio The Verge, esta versión remasterizada apenas está en pañales y no pasa de la primera etapa de producción pero, Xbox está considerando agregarlo a su Proyecto Latitud.

El Proyecto Latitud es el nombre secreto dentro de Xbox, para la nueva estrategia que han adoptado en los últimos meses, que consiste en llevar algunos de sus juegos exclusivos como Sea of Thieves o Hi-Fi Rush, a las consolas de la competencia como PlayStation o Nintendo.

Es más, según las malas lenguas, otros juegos que entrarían dentro de esta estrategia son Starfield, Hellblade 2 y Doom: The Dark Ages, que aún no ha sido anunciado.

Ahora, es importante aclarar que la llegada de Halo es meramente un rumor y hay que tomarlo con cuidado.

Sobre Halo: Combat Evolved, este juego salió en 2001 y fue la primera entrega en la franquicia que llegó a convertirse en insignia de Xbox. Así que el hecho de que tan siquiera estén considerando en llevar un juego de tal magnitud a la competencia podría significa que Xbox no la está pasando bien o, que han abierto tanto su horizonte y están dispuestos a expandirse a la competencia.