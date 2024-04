Star Wars desempolvó uno de sus juegos más queridos

Por casi cuatro años los fans han esperado noticias del tan esperado remake del videojuego Star Wars: Knights of the Old Republic y finalmente les llegó el rayo de luz que tanto esperaban.

En una entrevista para el medio IGN, Matthew Karch, director ejecutivo de Sabre Interactive, la desarrolladora del juego; confirmó que el proyecto aún está en desarrollo.

Star Wars Knights of the Old Republic es uno de los juegos más amados y esperados por los fans. Foto: Steam.

Y es que este juego ha pasado por lo que los creadores de videojuegos llaman “un infierno de desarrollo”.

Hace casi 6 años se anunció que la compañía Embracer había comenzado a trabajar en el remake (una versión modernizada del juego).

Por ciertas razones el proyecto se trasladó a otras compañías incluida Aspyr, quienes en 2021 anunciaron que después de tres años de desarrollo, el juego iba a entrar en una pausa indefinida por el poco progreso que habían logrado.

Hasta que recientemente, Sabre Interactive decidió separarse de Embracer y compró 247 millones de dólares, varias de las licencias en las que estaban trabajando incluyendo el remake de este juego.

“Está claro y es obvio que estamos trabajando en esto. Lo que diré es que el juego está vivo y coleando, y estamos dedicados a asegurarnos de superar las expectativas de los consumidores”, aseguró Karch en la entrevista.

Star Wars no ha tenido mucha suerte recientemente trayendo juegos viejos a la nueva generación de consolas. Su último lanzamiento, Star Wars: Battlefront Classic Collection no estuvo ni cerca de cumplir con las expectativas que se tenían y lanzamiento estuvo plagado de errores y servidores caídos.