Ubisoft canceló una de sus franquicias más conocidas

Para nadie es un secreto que Ubisoft no es la desarrolladora más amada por los fans, pero algunas de sus franquicias como Far Cry o Assassin’s Creed, sí lo son. Es por eso que a más de uno no le va a gustar enterarse que Ubisoft canceló una de sus franquicias más reconocidas: Watch Dogs.

Ubisoft ha pasado por un mal momento con pésimas recepciones para sus juegos más recientes. Foto: Ubisoft News.

Según el conocido filtrador, j0nathan, Ubisoft tomó la decisión de mandar a dormir la franquicia, luego del pésimo rendimiento que han tenido sus últimos juegos, en especial el desastroso Watch Dogs Legion en 2020.

Watch Dogs es un juego de acción en el que tomamos el control de un hacker que utiliza sus habilidades para cometer crímenes. Watch Dogs Legion quería darle un cambio interesante a la franquicia y optaron por permitirnos controlar múltiples personajes dentro de un mismo juego.

El problema es que el juego se siente diferente, pero en un mal sentido y tanto los fans como la crítica se lo comieron vivo.

Todo esto llevó a que Ubisoft se volviera cauteloso con la franquicia. A pesar de eso comenzaron a trabajar en varios proyectos dentro de este universo antes de, supuestamente, tomar la decisión de desechar los proyectos.

Entre estos proyectos había uno enfocado en convertir a Watch Dogs en un Battle Royale, dejando claro que Ubisoft estaba abierto a cualquier cambio para mantener la franquicia relevante.

Ahora, esta no es la primera vez que se especula que Watch Dogs murió en silencio. En 2022, Ubisoft pasó por un proceso de reorganización y muchos de los altos mandos que aún apoyaban la franquicia salieron de la empresa.

Esto llevó a que se cortaran de la nada todas las actualizaciones y parches para Legion, lo cual es preocupante si consideramos que el juego tenía poco más de un año en el mercado.

Si a esto le sumamos que en dos años Ubisoft no ha dado rastros de vida para Watch Dogs, lo más probable es que los rumores sean ciertos y la franquicia murió. Eso sí, Ubisoft no ha salido a negar o reconocer los rumores.