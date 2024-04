Popular juego de PC podría llegar a consolas

Esa época en la que pensar que era imposible jugar un juego exclusivo de computadora en consolas -y viceversa-, terminó hace mucho tiempo.

Hoy en día ambos aparatos tienen la potencia de correr cualquier juego y los fans, constantemente, piden que algunos títulos migren. Por más de 20 años, los fans de World of Warcraft (WoW) lo han pedido en consolas y puede que se haga realidad.

World of Warcraft por más de 20 años se ha mantenido como uno de los juegos más populares en PC. Foto: Zona MMORPG.

Desde el año pasado, la presidenta de WoW, Holly Longdale, dio de qué hablar cuando reveló que ella y su equipo constantemente hablan de llevar el popular juego a consolas, pero nada en concreto.

Pero desde que Microsoft, la empresa dueña de Xbox, compró Activision Blizzard, la desarrolladora de Wow, los rumores son fuertes y el medio Eurogamer le preguntó directamente a Longdale.

“Nada es imposible. No puedo decir nada más que eso”, fue su respuesta.

No es mucho, pero al menos no es un no y es suficiente para subirles los ánimos a lo fans.

Ahora, no es imposible imaginarse a Wow en consolas. Otros juegos similares como Black Desert se han adaptado muy bien a la jugabilidad en consolas. Mientras que desde hace un tiempo WoW permite jugar con controles.

A eso hay que sumarle que Blizzard ya tiene juegos en este tipo de dispositivos como Overwatch y ahora bajo el mando de Xbox, bueno puede que cada vez estemos más cerca de que esto se convierta en realidad.