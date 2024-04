Estos fueron los ganadores de los premios BAFTA de los videojuegos

Aunque sea difícil de creer, los videojuegos también ganan premios. Quizás el galardón más reconocido es el de los Game Awards, pero los BAFTA Games Awards son igual de importantes y ya tenemos ganadores.

Los BAFTA Game Awards son uno de los premios más importante en la industria de los videojuegos. Crédito: PlayStation y Xbox.

Estos premios reconocen los juegos más importantes del 2023 y los equipos detrás de ellos. Al igual que en otros reconocimientos, Baldur’s Gate 3 se llevó la mayoría de premios, incluido el de Mejor Juego.

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor Juego

Ganador: Baldur’s Gate 3

Nominados: Alan Wake 2, Dave The Diver, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2 y Super Mario Bros. Wonder.

Mejor Juego Debut

Ganador: Venba.

Nominados: Cocoon, Dave The Diver, Dredge, Stray Gods y Viewfinder.

Mejor Juego en Evolución

Ganador: Cyberpunk 2077.

Nominados: Final Fantasy XIV, Fortnite, Forza Horizon 5, Genshin Impact y No Man’s Sky.

[¿Quiere jugar con los compas? Acá tiene 4 recomendaciones]

Mejor Juego Familiar

Ganador: Super Mario Bros. Wonder.

Nominados: Cocoon, Dave The Diver, Disney Illusion Island, Hi-Fi Rush y Hogwarts Legacy.

Mejor Juego Multijugador

Ganador: Super Mario Bros. Wonder.

Nominados: Baldur’s Gate 3, Call Of Duty: Modern Warfare III, Diablo IV, Forza Motorsport y Party Animals.

Mejor Animación

Ganador: Hi-Fi Rush.

Nominados: Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivor y Super Mario Bros. Wonder.

[Los ticos somos cada vez más fiebres a los videojuegos y estudio lo demuestra]

Premio EE Players’ Choice (lo escoge el público)

Ganador: Baldur’s Gate 3.

Nominados: Cyberpunk 2077, Fortnite, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, Lethal Company y Marvel’s Spider-Man 2.

Otros premios