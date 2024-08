Amazon Prime Gaming le regala más de 20 juegos y así es como puede canjearlos

Amazon Prime Gaming reveló cuáles son los próximos juegos que llegan al servicio de suscripción, que si bien no es el más conocido en el país, nadie puede negar que vale la pena tenerlo. Esta vez van a regalar más de 20 juegos que incluyen algunos de la legendaria franquicia: Tomb Raider.

Amazon Prime Gaming es el servicio de videojuegos de Amazon. Foto: Tom's Guide.

Para quienes no están al tanto, Prime Gaming forma parte del servicio de streaming Amazon Prime, así que si ustedes ya pagan Prime, automáticamente tienen acceso a Prime Gaming sin ningún costo adicional. Amazon Prime tiene un precio mensual de 15 dólares (más de 7.500 colones).

Los juegos se van a llegar al servicio de suscripción en grupos que se agregan los jueves de cada mes. Así está el calendario:

Desde ya están disponibles Tomb Raider: El Ángel de la Oscuridad y Tomb Raider: La Última Revelación, dos juegos en los que van a controlar a la mítica exploradora, Lara Croft, en aventuras que los van a llevar a lo largo del mundo.

También está disponible el juego de rol y acción Deus Ex: Mankind Divided, que los va a llevar a desenmascarar una conspiración en un mundo futurista.

El último juego que se agregó esta semana es el juego táctico de disparos SteamWorld Heist, en el que controlan a una tripulación de piratas galácticos y se embarcan en peleas con otras tripulaciones.

El 8 de agosto llegan los juegos de acción Gravity Circuit y Trek to Yomi, los de aventuras, South of the Circle y Kraken Academy y, el juego de rol infinito, Loop Hero.

El 15 de agosto se agregan el juego de rol por excelencia, Baldur’s Gate II: Edición Mejorada; el juego de estrategia, Beholder 3; el de rol táctico, Hard West 2; el de peleas, En Garde! y el juego de aventura y rol musical, Stray Gods: El Musical.

Para el 22 de agosto llegan el metroidvania, Grime: Edición Definitiva; el de rompecabezas, KeyWe; el de aventuras, Figment 2: Creed Valley y el beat’em up, Young Souls.

Por último, el 29 de agosto se agrega el juego de simulación, Arcade Paradise, en el que van a tener que crear y gestionar una tienda de maquinitas de arcade.

Para canjearlos es tan sencillo como estar suscritos a Amazon Prime y descargar la aplicación Amazon Games en sus computadoras o ir al sitio web de Amazon Prime Gaming. En cualquiera de las dos plataformas seleccionan los juegos que quieran descargar y listo, ya pueden jugarlos.