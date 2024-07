Amazon Prime Gaming tiene gratis, por poco tiempo, uno de los juegos más controversiales del año

Amazon Prime Gaming podrá no ser el servicio de suscripción mas conocido en el país, pero es innegable que cada cierto tiempo tiene una muy buena oferta de juegos a disposición de los más fiebres. Y esta vez, están ofreciendo uno de los juegos más controversiales del año.

Pero antes, ¿qué es Prime Gaming? Este servicio forma parte del servicio de streaming Amazon Prime, así que si ustedes ya pagan Prime, automáticamente tienen acceso a Prime Gaming sin ningún costo adicional. Amazon Prime tiene un precio mensual de 15 dólares (más de 7.500 colones).

Y ahora, gracias a este servicio, a partir de este 16 de julio van a poder obtener sin ningún costo adicional tres juegos: Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 y Rise of the Tomb Raider.

Eso sí, estén atentos que van a estar gratuitos sólo por 48 horas.

Canjearlos es muy sencillo, únicamente tienen que acceder al sitio web de Epic Games Store con una suscripción de Prime Gaming activa, y van a poder agregarlos a su biblioteca.

En cuanto a los juegos, Chivalry II es un multijugador ambientado en la era medieval, en el que los jugadores se enfrentan en épicas batallas entre 64 jugadores, que incluyen asedios a castillas y combate en campo abierto.

Mientras que Rise of the Tomb Raider es la segunda entrega del reinicio de la franquicia de 2013, en la que Lara Croft se emprende una aventura para encontrar una ciudad perdida, mientras se enfrenta a una organización paramilitar.

Pero el plato fuerte de las ofertas es Suicide Squad: Kill the Justice League, el controversial juego de servicio en vivo.

Este juego, como su nombre lo dice, reúne a varios supervillanos para repeler una invasión alienígena en Metrópolis (la ciudad de Superman) y hacer frente a una Liga de la Justicia que está bajo la influencia de control mental.

Pero, ¿por qué es tan controversial?

Durante su lanzamiento, a inicios de año, el juego salió cargado de errores, con una historia cansona y repetitiva y, en general, fue una experiencia decepcionante para los jugadores.

Para mantener a los personaje enganchados, se ha ido agregando nuevos personajes jugables como el Guasón y más recientemente la Señora Freeze, una versión femenina del conocido villano de Batman: Mr. Freeze.

Si aún no han reclamado los otros juegos gratuitos que tiene Prime Gaming, aún están a tiempo. Hasta este 11 de julio, van a estar disponibles juegos como Hitman Absolution, Call of Juarez, Las Tortugas Ninja: La Venganza de Shredder, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 y más.