Estas son las mejores ofertas de Halloween en videojuegos, ¿ya las vio?

Halloween está a la vuelta de la esquina y el mundo de los videojuegos lo sabe. Es por eso que las grandes compañías y tiendas digitales han comenzado a lanzar sus ofertas especiales para celebrar el mes del terror con muy buenos juegos.

Este año no es la excepción con miles de juegos -- algunos de terror y otros no tanto-- en ofertas que van desde un 20% hasta un 90% de descuento.

Los videojuegos vienen cargados de ofertas para celebrar al máximo este Halloween. Crédito: Red Barrels Studio, Remedy Entertainment y Feral Interactive.

Así que para su facilidad nos dimos la tarea de rastrear cuáles son las mejores ofertas en todas las principales plataformas de videojuegos y recopilarlas en una única lista.

Acá le dejamos las mejores ofertas de Halloween en videojuegos:

PlayStation

PlayStation llegó con uno de los catálogos más robustos de descuentos con más de 2.800 ofertas de juegos, paquetes de expansión y monedas virtuales.

Pero entre los videojuegos esenciales están el increíble juego de mundo abierto, Cyberpunk 2077 con un descuento del 40% quedando en unos 15.000 colones y el galardonado The Witcher 3: Wild Hunt en 5.100 colones con un descuento del 75%.

Además, les recomendamos el juego de terror Still Wakes the Deep que tiene un 33% de descuento y otro para parejas, It Takes Two, que los va a llevar en un increíble aventura, todo por tan solo 5.100 colones.

El resto de ofertas las pueden encontrar dando clic en este enlace.

Nintendo

Nintendo no se quedó atrás y si bien sus ofertas no son tan generosas, eso no quiere decir que no tengan muy buenos descuentos en juegos para la Nintendo Switch.

Entre los que sí o sí tienen que agregar a su carrito están el de peleas y aventuras Cult of the Lamb por 6.500 colones con un descuento del 50%, el precioso juego de rol y aventuras en 2 y 3D Dave The Diver que tiene un descuento del 30%, quedando en 7.200 colones y, el increíble Animal Well en 10.300 colones con un descuento del 20%.

Pero si lo de ustedes es llevarse un susto, no pueden dejar pasar la oportunidad de comprar el terrorífico Alien Isolation por solo 7.800 colones y vivir lo que es el verdadero terror, mientras son cazados por el xenomorfo de la popular franquicia de películas.

Las demás ofertas las encuentran en este enlace.

Xbox

Por su parte, Xbox sí hizo honor a la fecha y la mayoría de sus ofertas están enfocadas en juegos de terror.

Por ejemplo, Dead Space Edición Deluxe está en 12.300 (70% de descuento), el terrorífico Amnesia The Bunker lo pueden encontrar por 5.100 colones (60% de descuento) y una vez más les recomendamos Alien Isolation, esta vez por 5.200 (75% de descuento).

Pero si quieren mi recomendación, mi juego favorito, Bioshock La Colección, tiene un 80% de descuento, quedando en solo 5.200 colones e incluye tres juegos y muchísimas horas de diversión.

Las ofertas de Xbox las encuentran dando clic en este enlace.

Epic Games

Pasando al mundo de las computadoras, Epic Games Store lanzó la casa por la ventana con muchas ofertas. Eso sí, desde ya les advertimos que Epic Games es bastante cariñoso con sus precios.

Comenzando con el juego que nunca nos vamos a cansar de recomendarles Alan Wake que tanto el uno como el dos están en oferta.

Alan Wake I queda en 3.200 colones, mientras que Alan Wake II lo consigue en 14.800 colones.

Otras ofertas que podrían interesarles son el juego de zombies y mundo abierto, Dying Light 2 en 14.000 colones, The Last of Us Parte 1 en 20.000 colones y los dos primeros juegos de Outlast en menos de 2.000 colones cada uno.

Las ofertas de Epic Games las pueden ver en este enlace.

Steam

Por último, Steam es el único que no ha anunciado formalmente sus ofertas para Halloween, pero tienen otro montón de juegos con descuentos que no puede dejar pasar.

Por ejemplo, Dead by Daylight queda en 3.400 colones, The Quarry en 5.500 y Dead Island 2 tiene un 30% de descuento, quedando en poco más de 21.000 colones.

Pueden encontrar el resto de ofertas en el siguiente enlace.