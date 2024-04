Estos fueron los juegos más jugados del 2023

Puede que ya estemos adentrados en este 2024 pero el 2023 fue un año increíble para el mundo de los videojuegos. Vimos el lanzamiento de juegos como Alan Wake II, Baldur ‘s Gate 3 y por supuesto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Y entre tantos juegos por escoger ¿saben cuáles fueron los que más jugaron los gamers? Probablemente no sea la respuesta que se están imaginando.

El mercado de los videojuegos alcanzó los 93.500 millones de dólares de ingresos en 2023. Foto: Archivo. (Shutterstock)

Según el más reciente informe del analista del mercado de videojuegos Newzoo, en realidad la mayor parte del tiempo los gamers pasaron jugando juegos viejos como Fortnite y Grand Theft Auto V.

Del total de tiempo, los juegos que se lanzaron hace seis o más años acumulan el 61% y los juegos con menos de tres años de estreno representaron el 23%, el 16% restante se lo dividieron entre juegos no anuales y demás.

Para que se hagan una idea de lo poco variado que fue el tiempo de juego, sólo 66 títulos representaron el 80 por ciento de todo el tiempo de juego en 2023, y sólo cinco juegos suman el 27% de todo el tiempo de juego del año.

¿Saben cuáles son?

Fortnite

Roblox

League of Legends

Minecraft

Grand Theft Auto 5

Esta lista se basa en el promedio mensual de los jugadores de PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, así que se consideran todas las aristas posibles.

Estos son los 10 juegos más jugados del 2023 por consola. Foto: Kotaku.

Obviamente en el caso de Nintendo las cosas cambian y entre los juegos más jugados están exclusivos como Zelda Breath of the Wild, Super Mario Wonder, Pokémon y Mario Kart, pero incluso en esa consola el número uno es para Fortnite.

Ahora, si consideramos los 10 juegos más jugados, en ese caso sí entran juegos lanzados el mismo 2023 como Starfield en Xbox, Hogwarts Legacy en Nintendo Switch y EA Sports FC 24 en PlayStation.

Pero igual los juegos más viejos demostraron que aún no están listos para ser olvidados y los gamers dieron un golpe en la mesa demostrando que prefieren quedarse con los juegos que ya conocen y llevan años jugando.

